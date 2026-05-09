Der Seniorenbund Wenigzell mit Obmann Franz Grabner lud zu einem Tagesausflug nach Hartberg und in die Bucklige Welt ein. Einer der Höhepunkte war der Besuch der Firma Ringana. Eine Führung durch das Betriebsgelände, dem Campus in St. Johann in der Haide, gab Einblicke in die Entstehung und Erweiterung sowie in die Produktion und Lagerstätten der Firma. Dabei konnten sich die Teilnehmer auch von Ringana-Know-how begeistern lassen.

Nach der Mittagspause ging die Ausflugsfahrt weiter in die Bucklige Welt, nach Lichtenegg, zu „Mandl‘s Ziegenhof“. Der Hof ist ein Vorzeigebetrieb für Ziegenzucht und Verarbeitung von Ziegenkäse. Teilnehmer durften die Köstlichkeiten bei einer Verkostung selbst probieren, bevor es wieder zurück ins Joglland ging. (Franz Faustmann)