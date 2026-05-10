Eine Kleine-Zeitung-Leserin staunte nicht schlecht, als am Rande der Conrad-von-Hötzendorf-Straße in Graz auf einen rund drei Zentimeter großen Käfer traf. Smaragdschimmernd bahnte sich das Tier den Weg über den Boden.

Der Fund der Leserin gleicht einer kleinen Sensation. Denn: Beim Tier handelt es sich laut dem Käferexperten des Tierparks Herberstein, Erwin Holzer, um einen Großen Rosenkäfer, der auch Goldkäfer genannt wird. Eine Sichtung kommt nur alle paar Jahre vor.

Der Goldkäfer ist selten, aber harmlos

Auch Johannes Gepp vom steirischen Naturschutzbund ist ob des Fundes begeistert. Angst muss man vor dem Tier jedenfalls nicht haben. „Wer ihn in seiner Wohnung entdeckt, kann ihn einfach raustragen, er ist sehr stark, tut aber nichts“, erklärt Gepp.

Im Idealfall sollen die Käfer auf ein Blatt gelegt werden. Am Asphalt würden sie Schwierigkeiten haben, sich umzudrehen. Der Große Rosenkäfer lebt für gewöhnlich im Inneren von Bäumen und nagt am Holz und verarbeitet es zu Erde. Zudem ist er auch für die Blütenbestäubung zuständig.

Von der Trockenheit der letzten Wochen sind die Tiere tatsächlich weniger betroffen. Gepp erklärt: „Es taut jeden Tag und vor allem in der Nacht – Käfer, die dann aktiv sind, können so ihren Flüssigkeitsbedarf erfüllen.“