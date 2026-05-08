„Schlager und Evangelium – das passt perfekt zusammen. Beide sprechen von dem, was Menschen bewegt: Sehnsucht und Hoffnung, Liebe und Schmerz, Aufbruch und Ankommen“, ist sich Pfarrer Friedrich Eckhardt sicher. Am kommenden Sonntag (10. Mai) öffnet er deshalb um 9.30 Uhr die Türen der evangelischen Christuskirche in Eggenberg wieder für einen Gottesdienst, bei dem keine klassische Kirchenmusik erklingen wird, sondern Schlager zu hören sind.

Pfarrer Friedrich Eckhardt © Klz / Stefan Pajman

Der erste „Schlagergottesdienst“ im Vorjahr kam gut an, deshalb setzt man heuer auf eine zweite Ausgabe. Nachdem der Eurovision Song Contest vor der Tür steht, werden diesmal ausschließlich Schlager zu hören sein, die man aus der 70-jährigen Geschichte des ESC kennt. Legendäre Siegertitel wie „Merci Chérie“ von Udo Jürgens oder „Ein bisschen Frieden“ von Nicole sind unter anderem darunter. A propos hören: Beim Schlagergottesdienst ist Mitsingen ausdrücklich erwünscht, alle Liedtexte werden an die Wand projiziert. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von Helmut Hussler aus Hitzendorf. Als neue Stimme mit dabei ist diesmal die Kärntner Sängerin Feelissa.

„Der Eurovision Song Contest zeigt seit 70 Jahren, was möglich ist: Verschiedene Länder, Kulturen, Identitäten – vereint auf einer Bühne. Und genau das ist auch Kirche: ein Leib mit vielen Gliedern, wo jede Stimme zählt und niemand ausgeschlossen wird“, unterstreicht Pfarrer Friedrich Eckhardt im Vorfeld. Am Sonntag soll übrigens nicht der letzte Schlagergottesdienst stattfinden. Für 23. August ist bereits eine Sommerausgabe geplant, die auf ORF III live übertragen werden soll.