Die Stimmung kippt. Gerade noch zogen alle an einem Strang, die beiden Vereine Sturm und GAK haben ihre sportliche Rivalität zur Seite geschoben und in der Stadionfrage mit einer Stimme gesprochen, die Stadt hat zugehört. Gemeinsam hat man den Ausbau des Fußballstadions in Graz-Liebenau geplant. Und ausgerechnet jetzt, wo eine realistisch scheinende Lösung um 60 Millionen Euro am Tisch liegt, scheint sich alles ein wenig aufzulösen.

Das war freilich absehbar, weil man solche Großprojekte tunlichst nicht in Wahlkampfzeiten verhandeln sollte. Schon gar nicht, wenn man eine linke Stadtkoalition und eine rechte Landesregierung hat, die sich für das Projekt zusammenraufen müssen. Dass es jetzt so kommt, hat sich die Grazer Stadtpolitik selbst zuzuschreiben: Fünf Jahre wären Zeit gewesen, das Runde ins Eckige zu bringen; stattdessen machte man viele leere Kilometer und verplemperte Zeit mit Standortsuche und Alibi-Arbeitskreisen.

Die Stadtpolitik drückte sich lange Zeit bei der Stadiondebatte

Der Verdacht liegt nahe: So wirklich wollte die Stadtpolitik eine Stadionlösung nie. Schon Schwarz-Blau setzte auf eine Verzögerungstaktik, die SPÖ erkannte das 2021 als emotionales Wahlkampfthema und musste danach plötzlich liefern. Das brachte die linke Koalition unter Zugzwang. Geliefert hat sie nicht, zu unterschiedlich waren die Interessen innerhalb der Koalition, zu groß die städtischen Finanznöte.

Bei gar nicht wenigen in der KPÖ sieht man in den Vereinen in erster Linie die „Fußball-Millionäre“, die sich ihr Stadion selbst bauen sollen. Es war ein hartes Ringen, ehe sich Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) im Vorjahr festlegte: 30 Millionen Euro aus der Stadtkasse für eine Stadionlösung, aber nicht mehr. Es war ein erster konkreter Pflock, der eingeschlagen wurde.

Die schwierige Rolle des Landes in der Stadionfrage

Was 2025 auch gelungen ist: Das Land hat sich ebenfalls erstmals festgelegt, sich finanziell am Ausbau zu beteiligen. Allerdings nur medial. Inhaltlich forderte man zwar Mitspracherecht ein, wenn Landesgelder investiert werden – an den Planungen beteiligen will man sich aber nicht. Vielmehr fordert man stets ein fertiges Projekt von der Stadt ein, immerhin ist die Stadt ja Eigentümer des Stadions.

Mit einem Ausbau würde aber das Land Hälfteeigentümer. Warum man trotzdem bei den Plänen nicht mitreden will, erschließt sich sachlich nicht. Aber im Wahlkampf kommt die Sachlichkeit oft zu kurz. Da wirft Landeshauptmann Mario Kunasek der Grazer Bürgermeisterin lieber „politischen Dilettantismus“ vor, anstatt sich mit ihr an einen Tisch zu setzen.

Was ebenfalls gelungen ist: Die Vereine ziehen an einem Strang und würden das ausgebaute Stadion mit einer gemeinsamen Gesellschaft pachten. Sämtliche Vermarktungs- und Schankrechte sollen bei den Vereinen liegen, auch einen Sponsor für den Stadionnamen können sie selbst suchen.

Wie viel Verlust darf ein Stadion im Betrieb verursachen?

Was jetzt fehlt: Ein betriebswirtschaftliches Konzept, wie ein ausgebautes Stadion zu betreiben ist. Die Finanzdirektion der Stadt suchte diesbezüglich das Gespräch mit den Vereinen, stieß aber auf taube Ohren. Bei Sturm und GAK wundert man sich, warum man ein bestehendes Konzept für die Stadt mit konkreten Zahlen hinterlegen soll – man zahle ja ohnehin eine Pacht. Die Stadt wiederum will Zahlen der Vereine, um zu wissen, wie man die Pachthöhe ansetzen kann.

Derzeit produziert das Stadion rund 500.000 Euro Abgang im Jahr. Die Ansage aus der Finanzdirektion lautet dem Vernehmen nach: Das neue Stadion darf kein Verlustbringer sein. Das wird politisch nicht zu halten sein, dann würden sich die Vereine den Ausbau nämlich über die Pacht vollständig selbst finanzieren. Das gibt es bei keiner Sportinfrastruktur in ganz Österreich.

Aktuell schaut wieder jeder nur mit seiner eigenen Brille auf die Stadionfrage; das Gemeinsame gerät so aber aus dem Blickpunkt. Ein Rückfall in alte Zeiten. Wie gehts weiter? Die Koalition macht einen Grundsatzbeschluss im Gemeinderat, der nur symbolischen Wert hat: Man beschließt etwas des Beschließens willen. Man will damit das Thema aus dem Wahlkampf halten. Ob das gelingt, ist offen. Fix ist: Die Sachlichkeit gibt es erst wieder nach der Wahl.