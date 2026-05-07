Nun liegt die Machbarkeitsstudie für den Ausbau des Fußballstadions Graz-Liebenau vor: Für rund 60 Millionen Euro soll das Stadion Europa- und Champions-League-tauglich werden, jedoch ohne die ursprünglich kommunizierte Dachanhebung oder weitere Grundstückskäufe. Angedacht sind eine Aufstockung der VIP-Plätze, neue Skyboxen sowie Modernisierungen bei Infrastruktur, Gastronomie und Fansicherheit. Einen konkreten Planungsbeschluss wird es vor der Gemeinderatswahl allerdings nicht geben. Die Rathauskoalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ will zunächst nur einen Grundsatzbeschluss für die weitere Projektentwicklung fassen. Was das im Fall neuer Mehrheiten nach der Wahl bedeutet, bleibt offen.

„Provinzlösung“ und „ein richtiges Flickwerk“

Jubelstürme seitens der Bevölkerung bleiben ob dieser Offenbarung aus. Nicht wenige Grazerinnen und Grazer zweifeln, ob der Umbau jemals stattfinden wird. „Heute beschließen wir, dass wir beschließen, im Herbst einen Beschluss zu fassen (...)“, kommentiert etwa „hausverstand_1234“ im Forum die seit Jahren schleppende Vorgehensweise der politisch Verantwortlichen.

Indes zeigt sich „Knut2009“ von der Dimension des neuen Plans wenig angetan. Dieser sei eine „typisch Grazer Minimal- und Provinzlösung“ und die dafür veranschlagten Kosten „unglaublich“, während „egso“ in dem Konzept „ein richtiges Flickwerk“ ortet und per Emoji den Daumen nach unten zeigt.

„Im Klartext soll‘s wohl heißen: ‚Schau ma mal was die Zukunft bringt‘ - wobei diese bei diesem Thema durchaus auch noch in weiter Ferne liegen kann“, so „Geom38“. Denn: „In Graz kann das Thema Stadionfinanzierung speziell vor Wahlen in Wahrheit sowieso niemand brauchen. Und im Land hofft man wohl auch, dass die Zusage zu einer Beteiligung an den Kosten möglichst nicht zum Tragen kommt, zumindest nicht in nächster Zeit. (Ich) denke, dass sich die Vereine da nicht zuviel Hoffnung machen sollten, dass da zeitnah irgendetwas Sinnvolles passiert.“

„Überall sonst wäre das Geld besser angelegt“

Ähnlich sieht das auch „theissue“ und will die eigentlich abgewunkene Standortdebatte neu eröffnet wissen: „Lauwarme österreichische Lösung. Substanzerhaltung ohne Mehrwert. (...) In Linz hat man sich eine Finanzierung gesucht, das alte Stadion abgerissen und neu gebaut. Mit dem Fazit, ein ganz ansehnliches Stadion mit modernem Flair zu haben. Zugegeben: Die Platzverhältnisse auf der Gugl ließen auch ein großes Bauvorhaben zu. Vielleicht sollte man sich daher in Graz generell die Standortfrage stellen. Denn Neubau ist mitunter günstiger als Altes zu revitalisieren.“

Für die weniger fußballaffinen unter den Kommentierenden wäre der Verzicht auf Um- oder gar Neubaumaßnahmen gar eine positive Sache. „Das Geld könnte in wichtigere Projekte investiert werden“, meint etwa „ruhepol“ und erhält Zustimmung. „Überall sonst wäre das Geld besser angelegt“, so „NIWO“. „Warum wird darüber überhaupt diskutiert? Überall fehlt das Geld und dann will man so etwas Unnötiges bauen.“

Worauf „SagServus“ anmerkt: „Ja, es gibt in den Augen der Leute immer wichtigere Projekte. Was in Österreich bedeutet, dass die Bude vorher zusammenbrechen muss, um als wichtiges Projekt zu gelten und dann halt dafür ein Vielfaches kostet, als wenn man es jetzt macht.“