In Sinzig in Rheinland-Pfalz gab es am Freitag große Aufregung. In einer Bankfiliale gab es eine Geiselnahme, die um 9 Uhr vormittags begonnen hatte. Die Polizei beschrieb die Lage danach als „statisch“, bis gegen 14.30 Uhr der Zugriff der Spezialeinheit SEK (Sondereinsatzkommando) der Polizei erfolgte.

Laut Polizei trafen die Einsatzkräfte in der Filiale nur mehr zwei Menschen an, die unverletzt und vermutlich Opfer waren. Weitere Menschen seien nicht gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am frühen Freitagnachmittag. Von dem oder den Tätern fehlt damit jede Spur. Deutsche Medien berichten, dass sie bereits kurz nach dem Einschließen der Personen im Tresorraum verschwunden sein könnten. Über welchen Weg, ist unklar.

Polizei wurde gegen 9 Uhr alarmiert

Bei einer Geisel hatte es sich um den Fahrer eines Geldtransporters gehandelt, teilte die Polizei am Freitagvormittag in Koblenz mit. Laut deutschen Medien soll er am Vormittag vor der Bank abgefangen und bedroht worden sein.

Für die Bevölkerung außerhalb des abgesperrten Gebiets habe keine Gefahr bestanden. Innerhalb der Sperrzone hätten sich Bewohner in ihren Häusern befunden, die sie nicht verlassen sollten.

Die Polizei wurde gegen 9 Uhr über die Tat informiert. Bei der Geiselnahme in der Volksbankfiliale ging die Polizei von mehreren Tätern und Geiseln aus. Das Gebiet rund um die Bankfiliale mitten in Sinzig wurde weiträumig abgesperrt. Sinzig liegt im Kreis Ahrweiler, etwa 35 Autokilometer nordwestlich von Koblenz und rund 25 Kilometer südlich von Bonn.