Mit Unterligist Rein und Gebietsligist Gratwein-Straßengel machen zwei Vereine ab nächster Saison als „Union Gratwein-Straßengel“ gemeinsame Sache. Schon in der Vergangenheit hat es immer wieder Annäherungen zwischen den beiden Vereinen gegeben – jetzt sind die Gesprächsführer zum Beschluss gekommen: „Wir waren beide der Meinung, dass es das Beste ist, gemeinsam erfolgreich zu sein“, sagt Lukas Hasler, Obmann Sport in Gratwein-Straßengel – und ab Sommer dann mit dieser Bezeichnung im neuen Verein tätig.

Dass aktuell sowohl Rein als auch Gratwein-Straßengel in ihren Ligen im Abstiegskampf sind, ist freilich nicht optimal. Und auch wenn die Reiner ihre bislang in 21 Runden erspielten Punkte in den verbleibenden fünf Runden mehr als verdoppeln müssten, um eine theoretische Chance auf den Klassenerhalt zu haben, lebt die Hoffnung. Hasler ist es wichtig, zu betonen: „Das ist keine Not-Fusion. Beide Vereine sind gut aufgestellt – aber wenn man die Kräfte bündelt, kommt man zu einem besseren Ergebnis.“ Der Plan lautet: Für die Spieler aus der Region Ansprechpartner Nummer eins zu sein – von der U7 bis in den Erwachsenenbereich. Und mit eigenen Spielern will man sich in der Unter- oder gar Oberliga etablieren. „Das Wichtigste ist, dass man in Ruhe arbeitet und gut arbeitet“, sagt Hasler. Er sieht im neuen Großverein auch eine Chance, wenn es um Fortbildungen der Trainer und ähnliches mehr geht. Dass mit dem Duell zwischen Rein und Gratwein-Straßengel ein Derby wegfällt, stört Rein-Funktionär und -Spieler Hasler nicht. „Umso mehr freuen wir uns auf die Derbys mit Peggau und Gratkorn. Die sind auch wichtig.“

Rein spielt heute (19 Uhr) in Raaba-Grambach, Gratwein-Straßengel spielt am Samstag (16 Uhr) in Deutschfeistritz.