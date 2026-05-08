Esther Graf ist in der Zielgeraden ihres neuen Albums, das am 26. Juni erscheint: „Wofür es sich zu leben lohnt“. Den Titelsong zum neuen Album hat sie diesen Freitag veröffentlicht.

Sommer, Sonne, Fußball

Sommer, Sonne und jede Menge Spaß – und vielleicht auch ein bisschen Einstimmung auf die kommende Fußballweltmeisterschaft. À propos Fußball: Vor ein paar Tagen trat die aus Trebesing in Oberkärnten stammende Musikerin in der Cupra Arena bei der Kings League (eine Fußballliga) in Deutschland auf. Dort traf sie auch auf Bastian Schweinsteiger – mit dem sie auch über seinen Lieblings-Fußball-Song sprach: „Was ist dein absoluter Lieblings-WM-Song?“ Schweinsteiger denkt kurz nach: „Es gab mal von den Sportfreunden Stiller einen.“ Und dann sagt er: „Es wird endlich wieder einmal Zeit für einen guten.“

Und dann geht das Video über in Esther Grafs neuen Song: „Wofür es sich zu leben lohnt.“ Ein offizieller Fußball-Song ist es nicht, aber ein Lied, das gute Stimmung verbreitet: „Ich lieb alles, lieb die Welt, lieb den Sommer, den Moment.“