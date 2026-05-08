Grundsätzlich ist vertraglich vorgesehen, dass jede Gemeinde des Lavanttals einen Betrag an das Tierheim Wolfsberg abführt, um die Aufnahme herrenloser Hunde und Katzen zu gewährleisten. Bisher wurde 1 Euro pro Gemeindebürger pro Jahr für das Tierheim vorgeschrieben. Für 2026 wurde dieser Betrag auf 2 Euro pro Einwohner angehoben. Für Reichenfels wäre das ein Betrag von rund 3400 Euro. Der Gemeinderat lehnte aber mehrheitlich eine weitere Beteiligung ab.

Reichenfels’ Bürgermeister Manfred Führer © KK

„Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt. Es gab dazu keine Aufstellung, keine Diskussion, keine Kostentransparenz”,, begründete Bürgermeister Manfred Führer (ÖVP) das „Nein“ seiner Partei. „Wie weit soll die Steigerung noch gehen, sind es dann 3 oder 4 Euro? Man muss auch einmal nein sagen können”, pflichtete Gemeinderat Johannes Steinkellner (ÖVP) bei. „Es ist zwar eine Erhöhung um 100 Prozent, doch bin ich der Meinung, wenn alle Gemeinden diese Fördervereinbarung mittragen, dann sollten wir das im Sinne der Solidarität auch tun”, meinte Vizebürgermeister Peter Pletz (SPÖ). Gemeinderätin Renate Mitterbacher (SPÖ) verwies auf steigende Kosten für die Erhaltung des Tierheims, die eine Erhöhung rechtfertigten. Der Antrag wurde mit den Stimmen der ÖVP (6) und FPÖ (2) mehrheitlich abgelehnt, die SPÖ (7 Gemeinderäte) stimmte dafür.

Die Jahresrechnung

Einstimmig hingegen wurde die Jahresrechnung 2025 angenommen, die einen Überschuss von 167.672,98 Euro ausweist. Davon werden 80.000 Euro dem Voranschlag 2026 zugewiesen, mit 40.000 Euro wird der Bau des Obdacher Gülletechnikunternehmens Perwolf gefördert und 36.000 Euro für die Generalsanierung des Lavantradweges R10 verwendet. Für das rund 3,3 Millionen Euro teure Projekt des Schulcampus wurde die Aufnahme eines Regionalfondsdarlehens in der Höhe von 800.000 Euro beschlossen. 2 Millionen Euro kommen vom Land Kärnten als Bedarfzuweisungsmittel.

Bei der Reichenfelser Gemeinderatssitzung © Herbert Hollauf

Mit Sorge blickt der Gemeinderat auf die rückläufigen Zahlen in der Kinderbetreuung. In der Kindertagesstätte (KITA) sind für das Schuljahr 2026/27 nur mehr neun Kinder angemeldet, für den Kindergarten (KIGA) 37 Kinder. Betrug die Jahrgangsliste 2019/20 zum Schulbeginn 2026/2027 noch 18 Kinder, so scheinen in der Jahrgangsliste für den Jahrgang 2024/2025 nur mehr 6 Kinder auf. Dieser Umstand habe aber auf den geplanten Schulcampus keinen Einfluss. „Das Angebot an Kinderbetreuungsplätzen muss gemacht werden”, so Pletz.