Das Tierheim Adamhof wird erweitert. Das war auch dringend nötig. Es gab kaum Sicherheitsvorkehrungen für das Personal bei den Hunden, die Hygienestandards in diesem Bereich waren schon schwer einzuhalten, da er sehr sanierungsbedürftig war und das Hundefutter musste in der Mitarbeiterküche vorbereitet werden, wie Obfrau Antonia Schöllauf aufzeigt.

Die Platzprobleme sollen nach zwei Jahren Planung aber bald der Vergangenheit angehören. Rund 195.000 Euro fließen in den Um- und Ausbau, mit den Einrichtungsgegenständen spricht Schöllauf von mehr als 200.000 Euro.

Finanzspritze vom Land

Am Mittwochvormittag wurde die Baustelle offiziell von Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer, Bürgermeister Johann Lappi und Vertretern des Tierschutzvereins Leibnitz besucht. Das Land unterstützt den Adamhof mit einer rund 61.000 Euro starken Finanzspritze. „Ich freue mich, dass wir mit diesem Ausbau einen weiteren wichtigen Meilenstein für die Qualität der Infrastruktur unserer steirischen Tierheime setzen. Damit schaffen wir nicht nur bessere Bedingungen für die Tiere, sondern auch mehr Sicherheit und Entlastung für die engagierten Mitarbeiter vor Ort“, sagt Amesbauer.

Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer (3. v. r.), Obfrau Antonia Schöllauf (4. v. r.) und Bürgermeister von Straß Johann Lappi (2. v. l.) gemeinsam mit Vertretern des Tierschutzvereins Leibnitz und der bauausführenden Firma beim Spatenstich im Tierheim Adamhof © Land Steiermark/ Pb Amesbauer

Sieben Container wurden bereits angeschafft und an das Gebäude angeschlossen. Der Hundebereich wird um fünf Container vergrößert. Von einem breiten Gang aus sehen die Mitarbeiter durch Sichtfenster in den Türen in die einzelnen Zimmer, die wiederum über ein Fenster, eine Hundeklappe mit einem Schiebesystem, die von außen gesteuert werden kann und eine Tür nach draußen verfügen. Jedes Zimmer bekommt einen eigenen Außenbereich. Im Bestandsgebäude werden künftig nur noch zwei Hundeboxen sein, die ebenfalls eine Klappe in einen abgetrennten Garten bekommen.

In den freigewordenen Räumlichkeiten werden eine Küche zur Zubereitung des Hundefutters sowie Waschmöglichkeiten und Lagerfläche für Futterspenden eingebaut. „Wir können durch den Umbau nun bis zu 15 Hunde aufnehmen und erstmals auffälligen Hunden Platz bieten“, erklärt die Obfrau.

Auf der anderen Seite des Hauses werden aktuell die Katzenzimmer samt Außengehege auf Vordermann gebracht. So sponserte Hornbach Graz-Seiersberg etwa Baumaterialien. Die Wände bemalten die Mitarbeiter selbst. In einem freigewordenen Raum werden Katzenküche und Lagerflächen installiert. Ein eigener Quarantäne-Container mit Eingangsschleuse und abgetrenntem Bereich mit Boxen für Hunde und Katzen wurde ebenfalls angeschafft.

Ein eigener Streuner-Container

Neu und eine große Erleichterung für das Team ist der Streuner-Container. Mit einem Zahlenschloss versiegelt sollen künftig auch nachts die Tierhilfe Steiermark die Samtpfoten zum Adamhof bringen können. „Bis jetzt musste immer ein Mitarbeiter nachts herfahren und sich um alles kümmern, das fällt dann im Bereich der Katzen weg. Bei Hunden sind wir weiterhin vor Ort“, zeigt Schöllauf auf. Rund 40 Katzen leben aktuell am Hof, Tendenz steigend. Mittlerweile gebe es das ganze Jahr über Kitten, Streuner werden ebenfalls nicht weniger. Allein heuer habe man bereits bis jetzt 180 kastriert. Dafür sei eigens eine Mitarbeiterin abgestellt, die in den Bezirken Deutschlandsberg, Leibnitz und Südoststeiermark unterwegs ist. Man freue sich immer über neue Helfer, gerade beim Streunerprojekt, oder über Spenden.