Ab Montag, dem 11. Mai, beginnen am Rechten Iselweg in Lienz umfangreiche Bauarbeiten zwischen Iselsteg und Färbergasse. Diese dauern voraussichtlich bis 10. Juli an. Währenddessen bleibt die Straße zwischen Iselsteg und Färbergasse für Autos gesperrt. Auch der neu errichtete Gehweg entlang der Isel kann dort vorübergehend nicht genutzt werden. Der bestehende Gehweg bleibt jedoch größtenteils geöffnet.

Straßensperre Iselweg zwischen Iselsteg und Färbergasse © Stadt Lienz/Bernd Lenzer

In dieser Zeit wird der Rechte Iselweg vom Iselsteg bis zur Spitalsbrücke als Einbahnstraße in Fließrichtung der Isel geführt. , also entgegengesetzt zur bisher gewohnten Regelung. Die ausführende Firma bemüht sich, die Einschränkungen möglichst gering zu halten und bedankt sich bei allen Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis.