Aufregung im Gymnasium Oeversee. Am Freitag bleiben die Schultüren geschlossen, der Unterricht fällt aus. Der Grund: Vor einigen Tagen wurde auf einem Schultisch eine Ankündigung für einen geplanten Amoklauf an der Schule gefunden.

Die Polizei bestätigt den Fall und ermittelt bereits. Gerade mit dem zu Ende gehenden Schuljahr nehmen derartige Drohungen wieder zu, heißt es von der Exekutive. Wie die Schule darauf reagiert,, ist jedenfalls der Bildungseinrichtung überlassen. Die Polizei befindet sich zum Thema auch regelmäßig im Austausch mit der Bildungsdirektion.

Zahl der Trittbrettfahrer nimmt zu

Gerade nach dem Amoklauf am BORG Dreierschützengasse hat sich die Zahl von Trittbrettfahrern und Nachahmungstätern erhöht. Glücklicherweise kam es jedoch zu keiner weiteren Gewalttat. Die Polizei konnte zuletzt auch schon immer wieder Täter ausforschen.

Diese geben dann meist bei der Befragung an, dass sie ohnehin nicht geplant hätten, ihrer Ankündigung Taten folgen zu lassen. „Oft heißt es dann, dass Langeweile oder letztlich nur ein Scherz der Grund für die Drohung gewesen wäre“, sagt Polizeisprecher Fritz Grundnig.

Klar ist: Nach dem Amoklauf am BORG Dreierschützengasse im Juni 2025 sind viele Eltern, Schüler und Lehrkräfte besonders sensibilisiert beim Thema. Die Polizei betont, dass man jeden Fall ernst nehme. In Oeversee wird nun ermittelt, wer am betroffenen Platz sitzt und wie die Nachricht dort landen konnte.