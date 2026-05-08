Seit Wochen herrscht in der Steiermark extreme Trockenheit. Das warme, regenarme Frühlingswetter verschlimmert die Situation nicht nur, sondern lädt auch zum Auffüllen privater Pools ein – oftmals ohne Rücksicht auf die allgemeine Wasserversorgung. Erst am Wochenende war es in Pernegg an der Mur aus diesem Grund zu einem Druckabfall im Leitungsnetz gekommen. Appelle der Gemeinde, Poolbefüllungen vorher anzumelden, wurden weitgehend ignoriert.

Ähnliche Meldungen kommen auch aus anderen Gemeinden. Wörschach musste sogar ein allgemeines Pool-Befüllungsverbot aussprechen. So weit will die Landesregierung zwar nicht gehen, die Probleme seien aber offensichtlich, räumt Landesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) ein. Zwar trommeln Land und Gemeinden seit Wochen gebetsmühlenartig, Pools nur nach Meldung an die zuständige Gemeinde zu befüllen bzw. online verfügbare Befüllungskalender zu nutzen, „aber das funktioniert bisher einfach nicht, kaum jemand nutzt das“, seufzt man im Büro der Landesrätin.

„Egoismus, so weit das Auge reicht“

Nicht nur die Politik, sondern auch das Kleine-Zeitung-Forum zerbricht sich über Wasserknappheit und Trockenheit den Kopf. Zahlreiche Userinnen und User haben den Ernst der Lage begriffen und kritisieren das egoistische Verhalten einiger Pool-Besitzer, wie etwa „ladygaga“: „Es ist so typisch! Wenn man selbst keinen Schaden zu erwarten hat, kümmert man sich nur ums eigene Ego.

Wo bleibt die Solidarität mit der Natur und den Mitmenschen? Es ist traurig, dass die Menschlichkeit ab- und Dummheit zunimmt.“

Auch „petera“ ärgert sich über das abhandengekommene Verständnis für ein faires Miteinander: „Egoismus, so weit das Auge reicht. Hauptsache, ich bekomme, was ich will. Die anderen sind mir egal. Diese Einstellung spiegelt sich in vielen Situationen der aktuellen Gesellschaft wider. Das Wir-Gefühl geht immer mehr verloren (...).“

Und „RonaldMessics“ bringt es kurz und knapp auf den Punkt: „Der Egoismus der Spaß- und Konsumgesellschaft ist unerträglich.“

„Einsicht und Vernunft existieren offenbar kaum“

Dass es scheinbar Vorschriften und Konsequenzen für das Befüllen von privaten Pools in Zeiten von Wasserknappheit braucht, um rücksichtslosem Verhalten entgegenzusteuern, schreiben andere Foristen. „HaraldR27“ fasst dies in einem Kommentar zusammen: „Einsicht und Vernunft existieren offenbar kaum. Die Menschen betteln geradezu um Bevormundung, Regeln und Strafen (...).“

Zu drastischen Maßnahmen bei Poolbefüllung trotz extremer Trockenheit rät „ronnimimi“: „Wer in Gegenden, wo es die letzten Monate keinen nennenswerten Niederschlag gab, wohnt und trotzdem den Pool füllt, ohne das mit der Gemeinde abzustimmen, soll im Wiederholungsfall von der Ortswasserleitung auf bestimmte Zeit kein Wasser bekommen.“

„pj32“ hat sich unterdessen andere, konstruktive Lösungsansätze überlegt: „Langfristiger Vorschlag: Einbau von Smart-Metern für Wasserzahler mit Steuerungsfunktion. Wer an einem Tag mehr als x (z. B. 5 Kubikmeter) befüllen will, muss eine deutlich höhere Gebühr bezahlen. Wer das nicht bezahlt, wird bei x (z. B. 5 Kubikmeter täglich) automatisch abgeregelt. Selbstverständlich kann es dann auch Kombinationen geben, z. B. 5 Kubikmeter pro Tag, 15 Kubikmeter pro Woche. Die Millionen für die Smart-Meter wären gut investiertes Geld.“