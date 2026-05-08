Nicht die Trockenheit löste Donnerstagabend einen Brandeinsatz in Weiz aus, sondern das Gewitter, das über die Bezirkshauptstadt zog. In der Marburger Straße schlug ein Blitz in ein Wohnhaus ein. „Zum Glück hat es nicht zu brennen begonnen“, betont Kommandant Christian Lechner.

Elektrische Leitungen und Teile, wie Steckdosen wurden zerstört © FF Weiz

Der Blitz hatte sich im Badezimmer über die elektrischen Leitungen den Weg zur Erde gebahnt. Steckdosen und leitungsführende Teile wurden dadurch verschmort. Es kam zur Rauchentwicklung.

Es kam zur Rauchentwicklung, gebronnen hat es nicht © FF Weiz

„Gott sei Dank war niemand im Bad, das hätte schlimm ausgehen können“, betont Lechner. Die Feuerwehr Weiz war mit 19 Personen im Einsatz, um eine Nachkontrolle durchzuführen. Mittels Wärmebildkamera wurde nach möglichen Brandherden in der Mauer gesucht, Gipskarton-Bauteile wurden geöffnet. Nach einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Wie hoch der Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Verletzt wurde durch den Blitzschlag niemand.

Die Feuerwehr war mit 19 Personen im Einsatz und führte die Nachkontrolle durch © FF Weiz

Dass ein Blitzeinschlag nicht immer so glimpflich ausgeht, zeigen zahlreiche Einsätze von Feuerwehren in der Steiermark. Vergangenes Jahr wurde in Ebersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) durch einen Blitzeinschlag ein Dach abgedeckt, in Gersdorf an der Feistritz fing ein Dachstuhl Feuer, in Kainbach stand ein ganzes Haus im Flammen.