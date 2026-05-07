Unter dem Motto „Tanz die Inklusion“ stand vor Kurzem die Tenne Niederwölz ganz im Zeichen von Gemeinschaft und Miteinander. Gemeinsam mit der Lebenshilfe Murau wurde zu einem inklusiven Tanznachmittag geladen, dem zahlreiche Besucherinnen und Besucher folgten.

Menschen mit und ohne Beeinträchtigung verbrachten dabei gemeinsame Stunden bei Musik und Tanz. Für die musikalische Gestaltung sorgte DJ „WolfiWolf“, der für gute Stimmung auf der Tanzfläche verantwortlich war.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der Gedanke, Begegnungen zu ermöglichen und Barrieren abzubauen. Das gemeinsame Erleben und der Austausch untereinander prägten den Nachmittag.

Die Organisatoren zeigten sich mit der Resonanz zufrieden und verwiesen zugleich auf kommende Veranstaltungen in der Tenne Niederwölz. So stehen unter anderem „Rock den Mai“ am 30. Mai, „Summer Vibes“ am 20. Juni sowie ein Open-Air-Konzert am 11. Juli auf dem Programm.