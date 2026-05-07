Der ehemalige Mountainbiker Franz Grossmann kämpfte sich nach seinem Horrorsturz im Jahr 2017 immer wieder zurück ins Leben. Der Kärntner erlitt damals bei einem Bike-Event in Mexiko ein lebensbedrohliches Schädel-Hirn-Trauma, lag mehrere Monate im Koma und kämpft seitdem mit den Folgen des Unfalls, zu denen auch epileptische Anfälle gehören.

Am Dienstag musste Grossmann einen weiteren schweren Rückschlag verkraften. In einer emotionalen Instagram-Story – dort nennt er sich „elic.white“ – schilderte der 38-Jährige, dass er erneut einen starken epileptischen Anfall erlitten habe, obwohl er medikamentös eigentlich gut eingestellt sei. „Nicht damit ich Mitleid bekomme, sondern eher zur Aufklärung. Viele sehen nur den Menschen von außen, aber nicht den täglichen Kampf und Rückschläge dahinter“, schrieb er seinen 94.000 Followern.

„So war es noch nie“

Besonders belastend war die Situation für seine Freundin Magdalena, die den gesamten Vorfall miterleben musste. „Für sie war es einfach pure Todesangst“, schrieb Grossmann offen. Bereits rund eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Anfall habe er plötzlich ihren Namen nicht mehr gewusst, sei orientierungslos gewesen und habe nicht mehr gewusst, wo er sich befand. „So war es vorher noch nie“, erklärte er.

Nicht mehr aufgewacht

Als die Rettungskräfte eintrafen, begann schließlich der eigentliche Anfall. Seine Freundin reagierte sofort und verabreichte ihm sein Notfallmedikament. Danach sei der Kärntner allerdings nicht mehr richtig aufgewacht, weshalb zusätzlich der Notarzt hinzugezogen werden musste. Laut der Erzählung seiner Freundin war die gesamte Situation „ziemlich dramatisch“.

In seiner Story sprach Grossmann auch darüber, wie stark ihn die Auswirkungen der Krankheit im Alltag beeinträchtigen. Eigentlich hätte er dieses Jahr einen Sommer-Arbeitsplatz gehabt. „Mein größter Wunsch ist es, wieder ein möglichst normales Leben zu führen, sozial aktiv zu sein und mehr Alltag zu erleben“, schrieb er. Durch den neuerlichen Anfall müsse er nun aber „einen Schritt zurück machen“.

„Ohne Medikamente undenkbar“

Nach dem Vorfall wurde seine Medikamentendosis zusätzlich erhöht. Die Medikamente helfen zwar gegen die Anfälle, haben aber gleichzeitig starken Einfluss auf Körper und Alltag. „Dinge, mit denen ich sowieso schon kämpfe, werden dadurch oft noch schwerer. Aber ohne Medikamente wäre ein normales Leben leider undenkbar“, erklärte Grossmann.

Mit seiner Offenheit wolle er vor allem zeigen, dass viele Menschen Kämpfe austragen, die von außen nicht sichtbar sind. „Urteilt niemals vorschnell über Menschen, die vielleicht anders wirken, sich zurückziehen oder Dinge nicht schaffen wie andere.“