Das Land Steiermark und die Republik Österreich sind jeweils zur Hälfte an der Nationalpark Gesäuse GmbH beteiligt und tragen dessen Budget zu jeweils 50 Prozent. Dieses beträgt 2026 insgesamt 2,45 Millionen Euro, den Beschluss für die weiß-grünen 1,225 Millionen fasste die Landesregierung am Mittwoch. Damit, betont man beim Land, bleibe die finanzielle Grundlage für die erfolgreiche Arbeit des Nationalparks weiterhin auf stabilem Niveau gewährleistet.

Der Nationalpark Gesäuse sei „ein steirisches Vorzeigeprojekt für Naturschutz, Umweltbildung und nachhaltige Regionalentwicklung“ betont Naturschutzlandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ). Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer spricht von einem „echten Naturjuwel“. Bereits im Vorjahr hatte das Land das Basisbudget des Schutzgebiets entsprechend angepasst – die erste Indexierung seit 2002. Der Bund hatte diese Inflationsanpassung bereits 2022 vorgenommen.