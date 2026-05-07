Von einem „emotionalen Moment“ sprach Jufa-Erfinder Gerhard Wendl anlässlich der inoffiziellen Feier zur Wiedereröffnung des Jufa-Standortes Pöllau. Und von einem „Canossagang“ in der Replik auf jenen Moment, als er der Marktgemeinde Pöllau 2024 von der bevorstehenden Schließung berichten musste. Diese war im Gefolge der Coronazeit notwendig geworden.

Vier „Mitarbeiter“ der Familie Ganster aus Schönau werden ebenfalls Dienst im Jufa versehen und Gäste auf Alpaka-Wanderungen durchs Tal begleiten © KLZ / Margot Jeitler

Rezeption in der Hosentasche

Mit der Grazer EOSS als Partner an Bord werden diese nun wieder Zug um Zug geöffnet. So wird das Jufa Pöllaur ab Christi Himmelfahrt, also dem 14. Mai, erneut Gäste empfangen. Laut Hotelleiterin Yara Langthaller liege die Auslastung der Zimmer schon jetzt bei 80 Prozent. Auch die ursprünglich neun Arbeitsplätze sind wieder voll besetzt, viele mit altbekannten Gesichtern.

Auf die Gäste soll eine Kombination aus moderner Technik und Wirtshausgefühl warten. Dementsprechend wird die Gastronomie mit Seminarbereich und Spielplätzen auch wieder für einheimische Gäste zur Verfügung stehen.

Ein digitaler Schlüsselkasten ermöglicht den Check-in rund um die Uhr. © KLZ / Margot Jeitler

Eine Neuerung gibt es rund um den „Papierkram“: Um das Team zu entlasten, wartet ab sofort ein digitaler Check-in. Bereits die Buchung wird online durchgeführt, ebenso der Einlass über einen digitalen Schlüsselkasten. „Im Grunde haben wir das, was uns allen als Reisende am meisten auf den Nerv geht - das Anstehen an der Rezeption und das Ausfüllen von Formularen - jetzt so angenehm wie möglich gestaltet“, erklärt Pressesprecher Martin Seger-Omann.

Flauschige Gesellen und Freibier

Doch zurück zu den bekannten Gesichtern: Darunter finden sich auch mindestens vier Fellnasen. Denn auch die Alpakas kehren an den Standort zurück. Sie hören auf so klingende Namen wie Carlos und Caesar und gehören zu den Pöllauertal Alpakas der Familie Ganster aus Schönau.

Nach der Abreise der ersten Gäste findet am Freitag, dem 22. Mai, ab 15 Uhr eine große Eröffnungsfeier mit Kinderprogramm und Alpaka-Spaziergängen statt, sowie mit, im O-Ton von Pressesprecher Seger-Omann, „hopfenhaltigem Erfrischungsgetränk“. Spontane Ansage der Hotelleitung bei der inoffiziellen Eröffnung: „Die ersten 100 Liter sind Freibier.“





