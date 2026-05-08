Der Mahnbrief aus Brüssel traf bereits im März ein, am Montag läuft die zweimonatige Frist zur Beantwortung ab. In dem Schreiben kreidet die EU-Kommission Österreich Versäumnisse beim Artenschutz an. Stein des Anstoßes ist unter anderem die geschützte Fischart Huchen, die vor allem im Ober- und Mittellauf der Mur eine ihrer letzten größeren Populationen hat und dort regelmäßig für Zündstoff im Zusammenhang mit Wasserkraftprojekten sorgt. Jetzt könnte die Causa Österreich eine Klage vor dem EU-Gerichtshof einbringen.

Konkret beanstandet die EU-Kommission, dass für die Huchen-Vorkommen keine ausreichenden Erhaltungsziele festgelegt sind. Ohne solche definierten Ziele ist es den Behörden nur begrenzt möglich, die Auswirkungen von Projekten wie Wasserkraftwerken auf die geschützte Fischart zu prüfen. Der Mahnbrief, der der Kleinen Zeitung vorliegt, führt etwa an, dass der steirische Murverlauf „eines der bedeutendsten Huchenvorkommen der Welt“ beherberge, das aber bedroht sei: „Es konnten keine Jungtiere belegt werden, sodass es keine selbsterhaltende Population gibt.“ Die Lage sei alarmierend.

Der Huchen ist europaweit geschützt. Der Ober- und Mittellauf der Mur beherbergt eines seiner bedeutendsten Vorkommen überhaupt © IMAGO / G. Wolpert

WWF fordert Rettungspaket für den Huchen

Der WWF fordert angesichts des Mahnbriefs ein Rettungspaket für den Huchen. „Wenn Erhaltungsziele, ausgewiesene Schutzgebiete und Rechtsverbindlichkeit fehlen, ist das ein klares Versagen der Naturschutzpolitik“, sagt WWF-Expertin Marie Pfeiffer. „Ohne verbindliche Ziele bleibt jede Ambition wirkungslos und der Druck auf die Bestände steigt weiter.“

Stefan Schmutz vom Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement der Boku Wien sieht die Probleme als direkte Folge davon, dass Flüsse verbaut, begradigt und aufgestaut werden. „Nur noch wenige naturnahe Abschnitte bestehen, die zudem zunehmend unter Druck geraten, vor allem durch den Ausbau der Wasserkraft“, wird der Forscher in einer WWF-Aussendung zitiert.

Neue Kraftwerke setzen den Huchen unter Druck

Tatsächlich entstehen am Ober- und Mittellauf der Mur gleich mehrere neue Wasserkraftwerke. In Judenburg laufen die Bauarbeiten bereits, während die Bagger in Leoben Ost nächstes Jahr auffahren sollen und für den Standort Stübing noch das Genehmigungsverfahren im Gang ist. Für den dortigen Mur-Abschnitt forderte ein Gutachten im Auftrag der Umweltanwaltschaft erst vor wenigen Monaten wegen des Huchens ein Europaschutzgebiet ein, das „nach geltendem EU-Recht zwingend“ einzurichten sei. Der zuständige Naturschutz-Landesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) lehnte das Ansinnen allerdings ab, der Schutz des Huchens im Land sei bereits ausreichend gewährleistet.

Klage vor dem EU-Gericht könnte folgen

Was auf den nunmehrigen Mahnbrief aus Brüssel folgt, hängt nun vom Antwortschreiben aus Österreich ab. Kann dieses die EU-Kommission nicht zufriedenstellen, wäre die nächste Eskalationsstufe eine Klage vor dem EU-Gerichtshof. Für den Fall einer Verurteilung müsste Österreich den Mangel beheben oder in weiterer Folge Strafzahlungen leisten.