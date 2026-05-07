Onehundredandeighty“ werden viele Darts-Fans in der Grazer Stadthalle mitgrölen, wenn im Rahmen der Austrian Darts Open von Freitag bis Sonntag die Pfeile fliegen. 44 der insgesamt 48 Startplätze für das European Tour-Event sind bereits vergeben, die restlichen vier Spieler werden heute im sogenannten Host Nation Qualifier ermittelt. Damit ist auch sicher, dass vier Österreicher beim wichtigsten und höchstdotierten Dartsturnier des Landes an den Start gehen. Auch die beiden Tourkartenbesitzer Mensur Suljovic und Rusty-Jake Rodriguez haben sich für diesen Weg entschieden und müssen sich in einem starken Teilnehmerfeld unter die Top vier spielen. Die Auslosung erfolgt ohne Setzung per Zufallsprinzip, gespielt wird ein K. o.-System (Best of 11 legs). Auf die vier Qualifikanten wartet nicht nur ein Bühnenmatch am Freitag, sondern auch ein garantiertes Preisgeld von 2000 Pfund und somit auch ein Eintrag in die PDC-Weltrangliste. Suljovic zeigte unter der Woche groß auf und erreichte auf der Pro Tour ein Halb- sowie ein Viertelfinale. Der 54-Jährige besiegte dabei unter anderem Michael van Gerwen. Sowohl für eine erneute WM-Teilnahme als auch für die Players Championship Finals sieht es nun gut aus.

Neben den beiden Dartsprofis aus Wien gibt es einen dichten Favoritenkreis im heutigen Qualifier. Der Tiroler Franko Giuliani gewann 2025 den WDF World Cup und strebt sein Debüt auf der PDC Pro Tour an. Patrick Tringler aus Wien zeigte zuletzt auf der Challenge Tour auf und möchte nach sieben Jahren endlich sein Comeback auf der European Tour geben. Mit dem Knittelfelder Ex-Profi Zoran Lerchbacher und dem Kärntner Christian Gödl muss man ohnehin immer rechnen. „Lassen wir uns überraschen”, blickt Lerchbacher, der vor drei Jahren seine Profikarriere beendete, auf den Qualifier voraus. Vergangene Woche zeigte der 53-Jährige mit einem Turnierschnitt von mehr als 80 Punkten beim Murtaler Steeldarts Masters, dass er das Dartspielen nicht verlernt hat.

Auch Rusty-Jake Rodriguez will sich heute qualifizieren © IMAGO

Auch in der Steiermark gibt es einige Darts-Hoffnungen wie etwa Philip Unterberger, Patrick Reisenegger, Branko Stojanovic, Daniel Schlechner, Patrik Gosnak oder Dominik Haberl. Letztere zwei haben in der Vergangenheit bereits je eine Quali geschafft und durften ihr Können auf der PDC-Bühne zeigen. Haberl führt die steirische Rangliste an und ist seit drei Jahren ein heißer Anwärter auf einen Startplatz. 2025 standen gleich fünf Steirer, darunter auch Haberl, in den Endspielen des Qualifiers. Unter anderem zwang Dietmar Draxler den Topfavoriten Suljovic in einen Decider.

120 Euro Teilnahmegebühr

In ganz Österreich ist ein Zuwachs an Dartsspielern erkennbar, doch das Interesse am Host Nation Qualifier teilzunehmen, hält sich nach wie vor in Grenzen. Rund 120 Euro kostet eine Teilnahme am Qualifier, spielberechtigt sind alle Österreicher, die älter als 16 Jahre sind. Oftmals ist die Teilnahme mit einem Urlaubstag und einer weiteren Anreise aus den unterschiedlichen Bundesländern verbunden. Ein Aufwand, den viele Spieler trotz guter Leistungen im eigenen Landesverband nicht auf sich nehmen wollen. Seit der Austragung des Turniers in der Steiermark waren noch nie mehr als 65 Spieler in der Qualifikation am Start. Bei Turnieren des Bundesverbands sieht man hingegen konstant mehr als 100 Teilnehmer. Der amtierende österreichische Meister im Steeldarts, Manuel Sabathi aus Gamlitz, muss aufgrund einer Gelenksentzündung passen. Ebenso nicht mit dabei ist Ex-PDC-Profi Rowby-John Rodriguez, der zuletzt nur noch auf der Challenge Tour unterwegs war. Viele weitere große Namen der österreichischen Dartsszene der letzten Jahre lassen diesmal auf sich warten. Damit lebt für andere Spieler wiederum die Chance, dass neue österreichische Dartssterne am Wochenende aufgehen.