Die unterschiedlichen politischen Zugänge von Stadt und Land bei der Verkehrsplanung treten zunehmend offen zutage. Die Grazer Stadtkoalition wirft der blau-schwarzen Landesregierung vor, bei Projekten für Radfahrer und Fußgänger zu bremsen. Mitten im Gemeinderatswahlkampf fordert die grüne Vizebürgermeisterin Judith Schwentner von der freiheitlichen Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) mehr Tempo und kritisiert „Verzögerungen und Stillstand“ als wiederkehrendes Muster.

„Da muss man das Land wirklich loben“

Im Forum der Kleinen Zeitung wird der Polit-Clinch zwischen den ideologisch konträren Parteien durchaus ambivalent bewertet. So findet etwa „Vercingetorix1981“: „(...) Da muss man das Land wirklich loben. Verkehrspolitik muss auf alle Verkehrsteilnehmer abzielen! Die Diktatur der Fahrradlobby wird von der Mehrheit nicht gewollt.“ Indes ortet „Efried“ in Schwentners Kritik an Holzer gar „ein Ablenkungsmanöver, weil (Schwentners, Anm.) Prestigeprojekte kaum einen Nutzen entfalten.“

Zudem wird die Frage in den Raum gestellt, ob die finanzielle Lage von Stadt und Land die von der Grazer Rathauskoalition gewünschten Umgestaltungskonzepte nicht ad absurdum führen würde. „Für Frau Schwentner sind wir nicht schwer verschuldet. Deshalb würde sie immer weiter bauen“, mutmaßt „Imziernfeldnet“ und konstatiert weiter: „Es gibt Projekte, wo ein Umbau völlig unnotwendig war und ist.“ Und auch für „Hortig78rpm“ scheint festzustehen: „Radwege und -fahrer sind nicht das Wichtigste in Zeiten wie diesen.“

„Und jetzt erklärst noch, wie man die Leute vom Auto wegbekommt ...“

Entgegengesetzter Meinung zeigt sich „petera“: „Gerade in Zeiten von wahnsinnigen Autokraten, die Ölkrisen am laufenden Band produzieren - und dadurch hohe Inflation und Wohlstandsverlust - und extremen Klimawandel sind sie (Radwege und -fahrer, Anm.) sehr wichtig - vor allem in den dichter besiedelten Regionen. (...)“ Ähnlich sieht das „thesun“: „Die FPÖ ist halt jenseitig wie immer. Würden für einen Tag alle Radfahrer aufs Auto umsteigen, Graz hätte einen Mega-Stau in der kompletten Stadt sondergleichen.“

Für eine Umverteilung des öffentlichen Raums argumentiert auch „SagServus“ im Dialog mit einem anders gesinnten User: „Und jetzt erklärst noch, wie man die Leute vom Auto wegbekommt, wenn man dem Auto keinen Platz wegnehmen darf, um die anderen Mobilitätsarten auszubauen? Man schaue sich mal an, was man in den 60ern und 70ern alles an Öffitrassen zu Gunsten des Autos vernichtet hat. Und jetzt jammert man herum, dass man dem Auto Platz wegnimmt, weil man diese Fehler wieder korrigieren will?“