Was Beobachter mit dem Amtsantritt der blau-schwarzen Landesregierung erwartet haben, zeigt sich jetzt immer deutlicher: Beim gemeinsamen Strampeln für mehr Rad- und Fußgängerinfrastruktur kommt man zunehmend aus dem Rhythmus. Die linke Stadtkoalition wünscht sich ein schnelleres Tempo und kritisiert, dass das Land immer öfter auf der Bremse steht.

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) sieht „Verzögerungen und Stillstand“ und kritisiert jetzt, mitten im Grazer Wahlkampf, Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) offen: „Wir sehen hier kein Einzelproblem, sondern ein Muster: Notwendige Maßnahmen werden nicht umgesetzt, obwohl sie bekannt und vielfach eingefordert sind.“

Fünf Beispiele, wo es zwischen Land und Stadt in der Verkehrspolitik hakt

Die Krux an der Sache: Vieles im Grazer Straßenverkehr kann ohne das Land nicht umgesetzt werden – oder es ist überhaupt Landessache. „Wir können viele dieser Projekte nicht einfach selbst bauen, selbst wenn wir es wollen“, so Schwentner und nennt fünf konkrete Vorhaben, wo aus ihrer Sicht seit Jahren nichts weitergeht.

Kalvariengürtel: Je zwei Fahrspuren für Kfz samt grünem Mittelstreifen, aber kein Platz für einen ordentlichen Radweg © Klz / Stefan Pajman

Projekt eins: Ein Radweg am Kalvarienberggürtel zwischen der Großkreuzung Wiener Straße Richtung Mur. Mit Ende Mai, wenn die Baustelle zur ÖBB-Unterführung Peter-Tunner-Gasse endlich fertig wird, ist dort der neue Radweg fertig. Das Problem: Als Radfahrer kommt man dann am Kalvarienberggürtel nicht weiter. Da gibt es „trotz bekannter Problematik weiter keinen Lückenschluss“, so Schwentner. Das bestätigt man im Büro Holzer und argumentiert, dass bislang jede Planung „lediglich zu unbefriedigenden Kompromisslösungen“ führen würde. Der Grund: In einer der breitesten Straßen der Stadt „reicht der vorhandene Raum nicht aus“. Man müsste sonst die Bäume oder Vorgärten kappen, um eine richtlinienkonformen Radweg zu schaffen.

Aber: „An der TU wird derzeit an einer Masterarbeit gearbeitet, die die Möglichkeit eines aufgeständerten Radweges ausarbeitet“, heißt es bei Holzer. Sprich: Ein Radweg quasi im ersten Stock. Umsetzung? Offen.

Lösung für Gefahrenstelle Waltendorfer Hauptstraße in Sicht

An diesem Beispiel wird der unterschiedliche Zugang von Stadt und Land deutlich: Während Schwentner Platz für Radwege auf Kosten anderer Verkehrsteilnehmer in Kauf nimmt, lehnt das Land das ab. Das sei auf Landesstraßen nicht möglich, die ja „einen hohen Anteil an Durchzugsverkehr“ abwickeln, viel Lkw-Verkehr inklusive.

Beispiel zwei: Waltendorfer Hauptstraße. Seit Jahren besteht die Forderung, auf Höhe Bushaltestelle Peterstalstraße – kurz vor dem Lustbühel – einen Zebrastreifen zu errichten. „Besonders für Kinder ist es dort gefährlich“, so Schwentner. Hier gibt es bei Landesrätin Holzer bessere Nachrichten: „Die Planungen dazu sind in vollem Gange.“ Das straßenrechtliche Verfahren fehlt noch – und notwendige „umfangreiche Grundeinlösen, da erhebliche Flächen benötigt werden“.

Neuer Radweg? Leider kein Platz, sagt das Land

Ein ähnliches Problem sieht Schwentner auch in der Liebenauer Hauptstraße bei der Bushaltestelle Leberackerweg: Auch dort besteht seit langem die Forderung nach sicheren Fußgängerquerungen. Dazu heißt es bei Holzer: Ein Zebrastreifen samt Mittelinsel ist geplant, aber auch dafür braucht es noch Grundeinlösen. Eine Umsetzung ist für 2027 vorgesehen.

Beim Geh- und Radweg in der Radegunder Straße – Höhe Pfeifferhofweg bis Innerhoferstraße – winkt man beim Land hingegen ab. Auch hier heißt es: Zu wenig Platz für einen ordentlichen Radweg. Also soll derzeit nur ein Gehweg im Abschnitt Prochaskagasse bis Rotmossweg 2027 kommen. Der Rest muss warten.

Genauso wie Beispiel Nummer fünf von Schwentner, die den viel zu schmalen Gehsteig im Bereich Costellagasse sicherer machen will. Es sei dort unmöglich, mit Rollstuhl oder Kinderwagen unterwegs zu sein. Aus dem Büro Holzer heißt es dazu schlicht: „Aus Sicht der Landesstraßenverwaltung sind hier aktuell keine Maßnahmen vorgesehen.“

Für Schwentner ist all das unbefriedigend. „Wir setzen dort um, wo wir Verantwortung tragen“, das wünsche sie sich auch vom Land und appelliert, gemeinsam tätig zu werden. Das Problem dabei: Unter den derzeitigen politischen Vorzeichen gibt es teils unterschiedliche Vorstellungen, was als Priorität umzusetzen ist.