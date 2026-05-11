Eigentlich hätte der große Umbau der Mittelschule in Brückl bereits im Herbst 2025 starten sollen, diesen Zeitplan konnte man jedoch nicht einhalten. „Wir waren als letzte Gemeinde in der Förderschiene, zudem haben die Planungsphase und auch der Architektenwettbewerb etwas länger gedauert als erwartet“, erklärt Bürgermeister Harald Tellian (Liste „Wir für Alle“). Aber nun sei alles auf einem guten Weg: Der Bau des neuen Bildungscampus‘ soll im diesjährigen Herbst beginnen, der Spatenstich sei für Oktober oder November anberaumt.

Dabei wird die Mittelschule komplett generalsaniert. „Im Zuge dessen werden auch die Volksschule sowie der Kindergarten in den Betrieb integriert“, weiß Amtsleiterin Petra Plösch. Auch die Ganztagesschule, die sich zurzeit noch in der Volksschule am Franz-Oman-Platz befindet, wird auf den Campus übersiedeln. „Zudem wird es eine zusätzliche, dritte Kindergartengruppe geben“, sagt Plösch.

Keine Containerklassen

Die Bauzeit werde „zwei bis drei Jahre“ betragen, meint der Gemeindechef. „Bei Projekten in dieser Größenordnung kann man nie wissen, welche Stolperfallen sich auftun.“ Während der Bauphase sollen die Schülerinnen und Schüler nicht in Containerklassen untergebracht werden. „Zuerst wird der Kindergartenzubau entstehen, wodurch die Schüler im Anschluss hierhin siedeln können“, schildert die Amtsleiterin.

Außerdem soll der bestehende Turnsaal saniert und ein weiterer errichtet werden. Ursprünglich war eine bundesligataugliche Halle für den Volleyballverein „Brückl Hotvolleys“ geplant, daraus wird jedoch aus Kostengründen nichts, die Mehrkosten hätten laut Finanzverwalter Johann Ragossnig 2,5 Millionen Euro betragen.

Tellian: „So werden wir die Lernqualität erhöhen.“ © KLZ / Andreas Hoi

„Keine Belastung für die Gemeinde“

14 Millionen Euro fließen insgesamt in das Projekt. Den Anteil, den die Marktgemeinde selbst tragen muss – etwa 2,8 Millionen Euro – könne man aus Eigenmitteln finanzieren. „Der Rest kommt von Förderungen durch den Schulgemeindeverband und das Land“, schlüsselt Ragossnig auf. „Aufgrund der guten Zahlen der Gemeinde ist es möglich, dieses Vorhaben zu realisieren, ohne die Bürger in Zukunft durch irgendwelche Erhöhungen belasten zu müssen.“

Ein wichtiges und vielfach emotional diskutiertes Thema rund um eine Schule ist die Verkehrssituation. Hier sei man dabei, ein Verkehrskonzept auszuarbeiten, das die Sicherheit aller zu den Stoßzeiten gewährleisten soll. „Dafür hat uns das Unternehmen Donau Chemie einen Grund nebenan zur Verfügung gestellt. Auf dieser Wiese wird eine Straße errichtet“, erklärt der Bürgermeister. „Es ist uns wichtig, dass die Bring- und Abholsituation so geordnet wie möglich vonstatten gehen kann“, betont auch Amtsleiterin Plösch.

Auch Kindergarten und Volksschule werden in den Bau integriert © KLZ / Andreas Hoi

„Bildungsstandort abgesichert“

Den oben bereits erwähnten Architektenwettbewerb konnte das EEP Architekturbüro in Graz für sich entscheiden. Für Brückl und das gesamte Görtschitztal sei es ein „wichtiges und zukunftsweisendes Projekt“. „Unser Bildungsstandort wird dadurch abgesichert, wir haben das gesamte Tal als Einzugsgebiet. Jetzt bringen wir alles auf den neuesten Stand der Technik und werden die Lernqualität erhöhen“, betont Tellian.