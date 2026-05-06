Gegen 13:30 Uhr schlugen in Herrnberg (Gemeinde Großwilfersdorf) mehrere Bäume gegen eine Stromleitung. Es kam zum Funkenschlag, Wiese und Äste fingen Feuer. Wegen der anhaltenden Trockenheit wurde schnell ein Waldbrand daraus. „Wäre es etwas nässer, wäre nichts passiert“, heißt es auch seitens der Freiwilligen Feuerwehr Großwilfersdorf, die umgehend zur Brandbekämpfung anrückte.

Gemeinsam mit den Feuerwehren Altenmarkt, Hainfeld und Neudorf-Ilz konnten die Flammen auf einem Gebiet von rund 300 Quadratmetern schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Rund 30 Florianis waren im Einsatz, verletzt wurde niemand.

Erhöhtes Risiko von Waldbränden

Dennoch bleibt der Aufruf zur Achtsamkeit aufrecht: Wegen Trockenheit besteht ein erhöhtes Risiko von Waldbränden. Gestern kam es beispielsweise zu einem Feuer in Aschbach bei Fürstenfeld, bei dem 25 Feuerwehren mit rund 100 Einsatzkräften gerade noch Schlimmeres verhindern konnten.