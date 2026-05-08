Olive, Steineiche, Ruscus, Hasenschwänze und Schleierkraut: Bunte Farben und der Duft frischer Pflanzen erfüllten am Dienstagabend das Regionalbüro der Kleinen Zeitung in Voitsberg. Passend zum Frühling wurden in den neuen Räumlichkeiten im Stadtquartier Blumenkränze gebunden. Egal, ob als Dekoration für Tür oder Wand oder als besonderes Geschenk – der Kreativität waren dabei keine Grenzen gesetzt.

Unter der Anleitung von Johann Obendrauf von „Floristik Obendrauf“ erwarben Leserinnen und Leser florales Wissen und lernten, wie man Schritt für Schritt einen Blumenkranz bindet. Dabei erhielten sie auch spannende Einblicke in die Themen Schnittblumen- und Pflanzenpflege sowie praktische Tipps und Tricks zum Trocknen von Blumen.

Tipps und Tricks

Schon zu Beginn überraschte Obendrauf die Teilnehmer des Blumenkranz-Workshops mit einer simplen, aber doch für viele überraschenden Information: Nämlich dass frische Blumen in lauwarmem und nicht in kaltem Wasser besser halten. Die Teilnehmerinnen waren begeistert und freuten sich, ihre Werke mit nach Hause nehmen zu können.