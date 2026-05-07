Mit „Open Osttirol“ startet ein Innovationsnetzwerk, das Betriebe, Bildung, Forschung und Gesellschaft enger vernetzen soll. Das Projekt läuft im Rahmen des österreichweiten Programms „Ländliche Innovationsnetzwerke“ (LIN), das von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) ausgeschrieben wurde. In den kommenden drei Jahren sollen neue Kooperationen entstehen und Innovation gezielt gefördert werden. Initiiert wurde das Projekt von der ARGE-Innovationsnetzwerk Osttirol unter der Führung der Innos GmbH gemeinsam mit den Vereinen Industrie 4.0 Osttirol und Campus ISEL.

Wirtschaftliche Herausforderungen als Antrieb

Hintergrund sind Herausforderungen wie Fachkräftemangel und veränderte Märkte. Wirtschaftslandesrat Mario Gerber sieht im Projekt großes Potenzial: „Open Osttirol kann die Innovationskraft der Region weiter stärken und die positive wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre langfristig absichern.“ Barbara Hassler, Geschäftsführerin der Innos GmbH, betont die stärkere Vernetzung innerhalb der Region: „Mit Open Osttirol wollen wir diese Kräfte besser verbinden und gezielt neue Impulse in der Region setzen.“

Arbeiten gemeinsam an neuen Impulsen für Osttirol: Andreas Kraler und Barbara Hassler © Innos/Brunnerimages

Im Mittelpunkt stehen laut den Verantwortlichen die regionalen Stärkefelder Holz(bau), Mechatronik und MINT. Markus Trost, Obmann des Vereins Industrie 4.0 Osttirol, verweist auf die Bedeutung gemeinsamer Entwicklungen: „Wenn Betriebe ihr Wissen teilen und gemeinsam weiterentwickeln, stärkt das den gesamten Standort.“ Auch der Fachkräftemangel spielt eine zentrale Rolle. Andreas Kraler, Obmann des Vereins Campus ISEL, verweist darauf, dass bis 2030 rund 1300 Arbeitskräfte in Osttirol fehlen könnten. Deshalb sollen verstärkt Frauen in technischen Berufen, junge Menschen, Rückkehrerinnen und Rückkehrer sowie Fachkräfte von außerhalb eingebunden werden.