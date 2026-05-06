Es herrschen weiter „gedämpfte Aussichten am Tiroler Arbeitsmarkt“. Laut Arbeitsmarktservice (AMS) Tirol ist die Arbeitslosenquote zwar stabil, es gibt dennoch mehr Arbeitslose als im Vorjahresvergleich. In Zahlen: Mit Stichtag 30. April waren in Tirol 21.639 Personen arbeitslos vorgemerkt. Im Vergleich zum April 2024 sind das um 569 Menschen mehr (plus 2,7 Prozent). Österreichweit ist die Arbeitslosigkeit ebenfalls um 2,7 Prozent gestiegen. Aktuell sind in der Republik 320.316 Menschen arbeitslos vorgemerkt.

Osttirol ist ein wenig positiver unterwegs. 1132 vorgemerkte Arbeitslose vermeldet das AMS Lienz – nur 0,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Auch landesweit steht der Bezirk Lienz gut da. Ein überdurchschnittlicher Anstieg der Arbeitslosigkeit muss nämlich in den Bezirken Innsbruck Stadt/Land (plus 5,1 Prozent), Imst (plus 4,7 Prozent) und Reutte (plus 2,9 Prozent) verzeichnet werden. Einzig im Bezirk Kitzbühel sind aktuell um 2,5 Prozent weniger Menschen arbeitslos.

Im Landesvergleich vermeldet nur der Bezirk Kitzbühel einen Rückgang der Arbeitslosenzahlen © AMS Tirol

23,3 Prozent mehr junge Arbeitslose

Auffällig in Osttirol ist der starke Anstieg der Arbeitslosen unter 25 Jahren. In absoluten Zahlen handelt es sich nur um ein Plus von 28 Personen, der prozentuale Anstieg beträgt jedoch 23,3 Prozent. Zum Vergleich: Tirolweit sind es 6,9 Prozent. Demgegenüber stehen momentan 479 sofort verfügbare offene Stellen sowie 208 weitere Stellen, die in absehbarer Zeit freiwerden.

Auf den ersten Blick positiv, in Wahrheit bedenklich ist die hohe Zahl an offenen Lehrstellen im Bezirk. 113 sind es, 65 mehr als im April 2024 – ein Anstieg von 135,4 Prozent. Lehrstellensuchende gibt es aber nur elf an der Zahl, der Bedarf an jungen Fachkräften seitens der Unternehmen bleibt in Osttirol enorm hoch. Aktionen wie zuletzt der Girls‘ Day, der auch in vielen Osttiroler Leitbetrieben stattgefunden hat, sollen für die Lehre werben.

Landesgeschäftsführerin Platzer-Werlberger vom AMS Tirol © Andre Schmidt

Generell gibt man sich beim AMS Tirol verhalten optimistisch: „Der Tiroler Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin robust und die Arbeitslosenquote bleibt vergleichsweise niedrig“, sagt Landesgeschäftsführerin Sabine Platzer-Werlberger, warnt aber auch: „Gleichzeitig hält die wirtschaftliche Stagnation nun schon seit über zwei Jahren an und die geopolitischen Unsicherheiten nehmen leider nicht ab. Auf einen nachhaltigen Rückgang der Arbeitslosigkeit müssen wir daher weiter warten.“