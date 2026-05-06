Rund 90 Lehrlinge aus ganz Österreich, darunter auch acht Lehrlinge der Tiroler Fachberufsschule Lienz, nahmen am diesjährigen Lehrlingsparlament im Hohen Haus in Wien teil. Sie schlüpften Ende April in die Rolle von Abgeordneten, durchliefen den parlamentarischen Gesetzgebungsprozess und sammelten dabei Erfahrungen für ihre persönliche und berufliche Zukunft.

Bereits zu Beginn ihres Aufenthalts wurden die Lehrlinge im Parlament von Bundesratspräsident Markus Stotter begrüßt. „Unsere Aufgabe ist es, junge Menschen bestmöglich auf ihre Zukunft als Fachkräfte und verantwortungsbewusste Mitglieder der Gesellschaft vorzubereiten. Die Teilnahme am Lehrlingsparlament zeigt eindrucksvoll, wie wichtig politische Bildung und Medienkompetenz in einer modernen Ausbildung sind“, sagte Stotter.

Bundesratspräsident Markus Stotter, Schuldirektor Klaus Oberegger, Nico Unterweger, Simon Tengg, Elias Gasser, Afshin Mohammadi, Laurin Oberhuber, Daniel Waldauf, Carolina Walder, Vanessa Preßlaber und Nationalratspräsident Walter Rosenkranz © Kk/Arman Rastegar

Im Zentrum des Lehrlingsparlaments stand ein fiktiver Gesetzesentwurf zur Weiterentwicklung des Berufsschulunterrichts. Diskutiert wurden insbesondere die verpflichtende Verankerung von Medienkompetenz, Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz, Deutsch und Kommunikation sowie Politischer Bildung und Religion. Die Lehrlinge arbeiteten intensiv in Ausschüssen, bildeten Fraktionen, verhandelten Mehrheiten und beschlossen schließlich im Plenum – unter Vorsitz von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz – eine überarbeitete Gesetzesvorlage mit breiter Mehrheit.

Ein zentrales Ergebnis war die ausgewogene Integration von Medienkompetenz und Digitalisierung in den Lehrplan: Diese sollen künftig sowohl als Grundbildung in der ersten Klasse als auch als vertiefender Unterricht in den Folgejahren stattfinden und insgesamt rund 10 Prozent der Unterrichtszeit ausmachen. Ergänzend wurde auch eine berufsbezogene Fremdsprache als wichtiger Bestandteil moderner Ausbildung hervorgehoben.

Bundesrats-Präsident Markus Stotter begrüßt die Osttiroler Lehrlinge © Tfbs Lienz/Klaus Oberegger

Einstimmig forderten die Lehrlinge unter anderem eine Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte sowie verstärkte Fortbildungsangebote für Lehrkräfte im Bereich Medienkompetenz und EDV. Weitere Beschlüsse betrafen die stärkere Auseinandersetzung mit Desinformation, Datenschutz und den Ausbau technischer Infrastruktur.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der TFBS Lienz zeigten sich engagiert und interessiert. „Viel gesehen und viel gelernt“ – so fasste einer der Lehrlinge die Eindrücke zusammen. Die intensive Auseinandersetzung mit politischen Prozessen, Meinungsbildung und Kompromissfindung sei eine wertvolle Erfahrung gewesen, die weit über den Unterricht hinausgehe.