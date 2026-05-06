Der Unfall ereignete sich in Steinhaus am Semmering im Zuge von Rückbauarbeiten rund um den bekannten Basistunnel. Dort waren am Mittwoch gegen 6:30 Uhr eine 32-jährige Frau aus dem Bezirk Liezen und ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Johann im Pongau mit Be- und Entladearbeiten eines großen Förderliftes beschäftigt.

Der Lift bzw. die Winde reicht hunderte Meter in die Tiefe, damit werden unter anderem große Arbeitsgeräte direkt in das Tunnelinnere verbracht.

Eingeklemmt

„Die Ladefläche ist im Ausstiegsbereich an der Erdoberfläche mit einer mechanischen Rückhalteklappe gesichert“, erklärt man bei der Polizei. Als sich diese Klappe öffnete, wurden die Beine der beiden Arbeiter eingeklemmt.

„Ein 56-Jähriger, der den Förderlift bediente, versuchte seine beiden Kollegen umgehend zu befreien und die Klappe wieder zu öffnen. Dies gelang jedoch erst nach einigen Sekunden, weshalb die Beine für kurze Zeit unter enormer Last eingeklemmt blieben“, so Polizeisprecher Markus Lamb.

Polizeisprecher Markus Lamb © KLZ / Carmen Oster

Die Frau und der Mann wurden vom Roten Kreuz, dem Samariterbund sowie zwei Notärzten medizinisch erstversorgt. Während die 32-Jährige vom Roten Kreuz ins LKH Wiener Neustadt eingeliefert wurde, musste der 42-Jährige vom Rettungshubschrauber „Christophorus 3“ ins Krankenhaus geflogen werden.

Schuldfrage muss geklärt werden

„Die Ermittlungen laufen nun“, so Lamb. Sowohl die Polizei als auch das Arbeitsinspektorat sind dabei mit eingebunden. Zentrale Frage ist, ob sich rund um die Öffnung der Rückhalteklappe jemand schuldhaft verhalten hat.

Die L117 (Buchauer Straße) war für die Dauer des Rettungseinsatzes für den Verkehr gesperrt.