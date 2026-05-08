Schon kurz nach der Schule zieht es Lisa Jansohn raus in die Welt. Kaum alt genug, um alleine Auto fahren zu dürfen, lebt sie zeitweise in einem Camper, wandert auf dem Jakobsweg und absolviert wenig später eine Ausbildung zur Erzieherin in einem Waldkindergarten in Konstanz.

Doch die Ruhe eines gesetzten Lebens hält nicht lange: „Ich brauche etwas Neues“, beschreibt sie den Moment, der sie schließlich in ein buddhistisches Kloster in Südfrankreich führt. Aber auch das reicht ihr nicht. Der entscheidende Schritt kommt im Winter 2025. Da ist Jansohn 24 Jahre alt und will so minimalistisch wie möglich reisen: mit Rucksack, per Anhalter.

„Ich wusste nicht wie, aber die Idee war einfach da“, schildert sie die Entscheidung heute. Ihr Ziel ergibt sich fast beiläufig auf die Frage ihres Vaters, wo er sie im Sommer besuchen könne. Die „logische“ Antwort: in der Mongolei! Einmal ausgesprochen, wird das Land zum Fixpunkt einer Reise, die sie über den Balkan, die Türkei und den Kaukasus bis nach Kasachstan führt.

Daumen raus und los

Schon die ersten Kilometer zeigen: Die Reise wird anders verlaufen, als man es sich gemeinhin vorstellt. Lange Wartezeiten beim Trampen? Fehlanzeige. Oft dauert es nur Minuten, bis sie mitgenommen wird. Manchmal organisieren Fremde sogar aktiv ihre nächste Mitfahrgelegenheit. Insgesamt kommt sie auf über 100 Fahrzeuge: von müden Lkw-Fahrern bis zu geschwätzigen Pkw-Lenkern, die ihr einen Hund auf den Schoß laden.

Aber: „Die Menschen sind wirklich gut“, lautet ihr Fazit. Dieses Grundvertrauen wird unterwegs immer wieder bestätigt – durch spontane Hilfsbereitschaft und tiefe Gespräche mit völlig Fremden. Ein wichtiger Anker auf der Strecke ist für sie das Netzwerk „Workaway“. Hier tauscht man seine Arbeitskraft gegen Unterkunft und Verpflegung in Privatfamilien ein.

Das bringt zwischendurch Ruhe, Jansohn schöpft neue Energie. Auch finanziell bleibt die Reise damit minimal. In den ersten Monaten gibt sie kaum mehr als 30 Euro aus! Und menschlich ist ebenfalls viel gewonnen, denn man empfiehlt sie weiter und gibt Tipps für Orte abseits touristischer Pfade.

Vorurteile abbauen durch Begegnungen

Die Erfahrungen unterwegs lassen sie eigene Vorurteile infrage stellen. Begegnungen mit Menschen, die sie auf den ersten Blick in gewisse Schubladen gesteckt hätte, entwickeln sich oft zu den schönsten Momenten der Reise. Doch nicht alles ist leicht. Eine Fahrt durch die Osttürkei wird für sie zu einem prägenden Moment.

Ein übermüdeter Lkw-Fahrer, tagelang ohne Pause unterwegs, um Tomaten rechtzeitig zu liefern, nimmt sie und einen anderen Reisenden mit. „Er hätte nur schlafen müssen“, erinnert sich Jansohn, aber er fährt weiter. Erlebnisse wie diese lassen sie verstehen, dass hinter all den Waren, die wir kaufen und konsumieren „so viel mehr steckt, was wir gar nicht sehen“.

Ein Notfall zwingt zum Abbruch

In Georgien tritt erstmals Erschöpfung ein. Das ständige Weiterziehen, neue Orte, neue Menschen – und das alles allein. Jansohn sehnt sich nach dem Ankommen. Trotzdem setzt sie ihren Weg fort. Sie durchquert Russland im Bus, sieht junge Soldaten, kaum älter als sie selbst, die „um vier Uhr morgens bei Sonnenaufgang mitten in der Wüste rausgelassen wurden“, und erreicht schließlich Kasachstan.

Dort endete die Reise abrupt: Ein familiärer Notfall zwingt sie zur Rückkehr. Die Mongolei erreicht sie nie. Und doch beschreibt sie ihre Reise als vollständig. „Ich hatte das Gefühl, ich war schon dort“, bemerkt sie rückblickend. Heute lebt Jansohn wieder sesshafter auf einem Bauernhof im Burgenland und arbeitet nebenbei in der Kletterhalle Fürstenfeld. Das Fernweh sei geblieben, aber der Wunsch, Wurzeln zu schlagen, ist wieder größer.