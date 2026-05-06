Ende April veranstaltete der Musikverein Seckau ein klangvolles Benefizkirchenkonzert zugunsten der Fassadensanierung der Abtei Seckau. Das Konzert stieß auf breite Unterstützung in der Bevölkerung.

Im Rahmen der Sonntagsmesse am 3. Mai 2026 konnte der Musikverein Seckau den gesammelten Betrag von 2152 Euro an Abt Johannes Fragner übergeben. Die Spenden leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der historischen Abtei. Der Obmann und der Kapellmeister: „Es freut uns, dass wir mit unserer Musik einen Teil zur Erhaltung dieses historischen Ortes beitragen können.“

Abt Johnnes Fragner sprach im Namen der Abtei seinen großen Dank dem Musikverein Seckau und den Besucherinnen und Besuchern aus.