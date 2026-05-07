Als eine von vier Schulen wurde die Volksschule Stanz unter 23 Bewerbungen für das steirische Pilotprojekt „Vielfalt im Schulgarten“ ausgewählt. Ein Jahr lang gestaltete man schließlich gemeinsam mit der Initiative „Naturschwärmerei“ den eigenen Schulgarten.

Im Rahmen des Projektes entstanden eine heimische Hecke, eine Himbeerhecke, Astschnitt-Hecken, Kräuterbeete, Blütenbeete und ein Erdbeerbeet, ein Kompostplatz, ein Weidenhaus sowie drei neu gepflanzte Obst-Bäume.

Unlängst fand auch die Abschlussveranstaltung statt. Schülerinnen und Schüler präsentierten bei dieser vor dem Landtagsabgeordneten Arnd Meißl, Manuel Lesky vom Land Steiermark, dem Stanzer Bürgermeister Dieter Schabereiter sowie vielen Eltern und Großeltern stolz ihren Schulgarten und die entstandenen Garten-Elemente.

Von Seiten der Schule heißt es: „Wir bedanken uns herzlich bei Edeltraud und Erika von der Initiative Naturschwärmerei für dieses tolle Projekt und ihre großartige Unterstützung. Von Herrn Lesky haben wir außerdem einen Nistkasten geschenkt bekommen, für den wir noch einen passenden Platz in unserem neu gestalteten Schulgarten finden werden.“