Die wichtigsten Fragen stellt man am besten gleich zuerst: „Ist man hier eingeladen oder muss man selber zahlen?“, will der legendäre Verleger Christian W. Mucha vom Kellner des Wiener Kaffeehauses „Museum“ wissen – und natürlich ist da viel Ironie im Spiel, womöglich sogar Selbstironie. Das passt zur Veranstaltung, zu der Mittwochfrüh der noch viel legendärere Medienmacher Wolfgang Fellner, von Freund wie Feind fast schon verniedlichend „WoFe“ genannt, geladen hatte. Zwar sei es keine klassische Autobiografie geworden, weil „einen Matchbericht schreibt man erst ganz am Schluss“, aber mit „Österreich Live – Alle Geheimnisse von Wolfgang Fellner“ präsentiert der Autor nicht nur sein allererstes Buch, sondern auch mindestens ein Standardwerk der vergangenen 55 Jahre zur heimischen Medien- und Politik- und Stargeschichte.

Fellner, der sich selbst „Österreichs bekanntesten Medienmacher“ nennt, ist tatsächlich ein Solitaire der Alpenrepublik – und das mehr als nur in einer Hinsicht. Der 71-Jährige hat Österreichs Medien wie Politik – gemeinsam mit seinem Bruder Helmuth – einen Stempel aufgedrückt. Gestartet hat alles 1969 im Keller seines Vaters, des Salzburger Zeithistorikers Fritz Fellner, mit der Gründung des „Rennbahn-Express“ als Schülerzeitung, es folgte 1983 „Basta“, einer Kopie des deutschen Magazins „Stern“, dann folgt 1992 – nach einem einjährigen US-Aufenthalt – das reißerische Politmagazin „News“ mit Jörg Haider als liebstem Aufmachersujet und schließlich, 2005, eine neue Tageszeitung namens „Österreich“, die er mittlerweile zu einem Info-TV-Kanal weiterentwickelte mit einem Faible für Trash-Polit-Duelle. WoFe hat sich mehr als nur einmal neu erfunden.

Ein Grenzgänger und Drama-Surfer

Dass Österreichs Politik heute so ist, wie sie ist, daran hat – neben Hans Dichand Senior, dem Gründer der „Kronen Zeitung“ – Fellner keinen kleinen Anteil. Er schrieb Parteien wie Politiker hinauf und hinunter, ganz wie es ihm gefiel. Mit Helmut Zilk (SPÖ), Jörg Haider (FPÖ), Werner Faymann (SPÖ), Sebastian Kurz (ÖVP) und heute Herbert Kickl (FPÖ) entwickelte er eine geradezu symbiotische Beziehung zum oft, aber nicht immer beiderseitigen Vorteil. Eigentlich ein journalistisches No-Go, aber WoFe hat sich fast immer nur an die eigenen Regeln gehalten. Stars und Sternchen waren ebenfalls zentraler Bestandsteil dieses Geschäftsmodells, von Niki Lauda über Falco bis zu Wolfgang Ambros. Und natürliche war er auch beim steilen Aufstieg und um so steileren Fall von Karl-Heinz Grasser und René Benko hautnah dabei – Ersterem habe er sogar „seine Fiona“ zugetrieben. Fellner war und ist Grenzgänger und Drama-Surfer.

Dabei schreckte er selten davor zurück, Grenzen auszutesten und mitunter zu verletzen. Die Geschichten seiner Medien sind oft bis zur Unkenntlichkeit der Fakten zugespitzt; je reißerischer eine Schlagzeile, desto besser. Die Gerüchte über Gegengeschäfte zwischen Berichterstattung und Werbeeinschaltungen sind Legion. Im Zusammenhang mit der Inseraten-Affäre rund um Kurz wird sogar gegen Fellner ermittelt. Natürlich fühlt er sich als Opfer.

Am Ende übt sich WoFe sogar noch in einer ungewohnten Eigenschaft: Bescheidenheit mit einem Hauch von Selbstironie. Für „meine eigenen Verhältnisse“ sei das Buch ja „relativ demutsvoll“, er sei „allen seinen Lesern sehr dankbar“. Abtreten will er aber noch lange nicht: „Ein zwei Jahrzehnte“ so hofft es, könne er noch nachlegen. So oder so: Mit Sohn Niki steht ein – deutlich zurückhaltenderer – Nachfolger längst neben ihm auf der Brücke.