Den Anfang in dieser zahlengetriebenen Gemeinderatssitzung machte der Jahresabschluss der Stadtwerke Voitsberg. Bürgermeister Bernd Osprian und sein Vize Kurt Christof (SPÖ), beide Mitglieder des Aufsichtsrats, verließen währenddessen aus Befangenheitsgründen den Saal. Den Vorsitz hatte in dieser Zeit der 2. Vizebürgermeister Markus Leinfellner (FPÖ).

1,2 Millionen Euro werden ausgeschüttet

Die Stadtwerke verzeichnen für 2025 einen Bilanzgewinn von rund 1.658.000 Euro. Der Umsatz ging im Vergleich um rund 1,6 Millionen Euro zurück. „Der Hauptgrund ist, dass die Strompreise gesunken sind“, erklärt Stadtamtsdirektor Gernot Thürschweller. 2023 und 2024 seien Boom-Jahre gewesen, unter anderem, weil viele Menschen aufgrund der günstigen Förderungslage PV-Anlagen kauften. „Dass der Umsatz zurückgeht, war von der Geschäftsleitung auch eingeplant“, erläutert Thürschweller, „es gab sogar 110.000 Euro mehr Umsatz als geplant.“

Die FPÖ-Fraktion kündigte vorab an, sich bei allen Abstimmungen zu den Stadtwerken – mit Ausnahme der Verwendung des Bilanzgewinnes – zu enthalten. Begründung: „Wir finden, der Aufsichtsrat muss anders aufgeteilt werden.“ Der Gemeinderat beschloss, einen Betrag von 1,2 Millionen Euro auszuschütten, die restlichen 458.000 Euro werden der freien Gewinnrücklage zugewiesen.

Negative Ergebnisse bei Mülldeponie und Voitsberg Infrastruktur KG

Ein negatives Bilanzergebnis gab es im Vorjahr bei der Mülldeponie Karlschacht, an der die Stadtgemeinde Voitsberg wie die Gemeinden Bärnbach, Köflach und Rosental mit 12,5 Prozent beteiligt ist. Hier geht es um einen Fehlbetrag von 72.000 Euro. „Grund ist, dass durch die Bauwirtschaft, die nicht so läuft, wie wir das alle gerne hätten, weniger angeliefert wird“, so Thürschweller. Beschlossen wurde, den Fehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen, er wird also ins nächste Geschäftsjahr mitgenommen.

Ebenso negativ fiel das Ergebnis der Voitsberg Infrastruktur KG aus. Enthalten sind darin unter anderem das Haus am Hauptplatz 48, in dem etwa das Jugendzentrum untergebracht ist, das Grundstück, auf dem das Bildungs- und Begegnungszentrum steht, sowie Firmenbeteiligungen. Hier gibt es einen Fehlbetrag von rund 28.000 Euro. „Das ist aber kein geldmäßiges negatives Ergebnis, sondern ein negatives Bilanzergebnis, das aufgrund von Abschreibungen entsteht“, so Thürschweller. „Das ist unproblematisch, denn Verpflichtungen können bedient werden.“