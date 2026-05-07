Nicht nur Materialermüdung könnte hinter Problemen mit Brustimplantaten stecken: Eine neue Studie der Karl Landsteiner Privatuniversität Krems (KL Krems) deutet darauf hin, dass auch chronische Entzündungen und bakterielle Verunreinigungen eine wichtige Rolle bei Komplikationen spielen könnten. Besonders auffällig: Implantate mit Entzündungszeichen waren deutlich häufiger von Rissen betroffen.

Brustimplantate kommen sowohl nach Brustkrebsoperationen als auch zur kosmetischen Brustvergrößerung zum Einsatz. Trotz etablierter Operationsstandards treten bei manchen Patientinnen Jahre später Probleme wie Schmerzen, Verhärtungen des Gewebes oder Risse der Implantate auf. Die Ursachen dafür sind bislang nicht vollständig geklärt.

Biologische Prozesse verändern Implantate

Die Forschenden der KL Krems haben nun untersucht, ob neben mechanischer Belastung auch biologische Prozesse zum Implantatversagen beitragen. Dafür analysierte das Team 631 Gewebe- und Implantatproben aus 125 Implantatrevisionen bei 97 Patientinnen. Die Ergebnisse wurden mithilfe mikrobiologischer Tests und feingeweblicher Untersuchungen erhoben.

„Wir wollten besser verstehen, ob Komplikationen ausschließlich durch Materialermüdung entstehen oder ob Entzündungen eine wichtigere Rolle spielen könnten als bisher angenommen“, erklärt Erstautorin Celina Kerschbaumer von der Klinischen Abteilung für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie am Universitätsklinikum St. Pölten.

Mehr Komplikationen bei Entzündungen

Die Forschenden fanden bei 27 Implantaten Hinweise auf mikrobielle Kontaminationen, bei 58 Implantaten wurden Entzündungszeichen im Gewebe festgestellt. Gerade diese Gruppe zeigte deutlich häufiger Komplikationen: Während bei Implantaten ohne Entzündung rund 21 Prozent Probleme auftraten, waren es bei jenen mit Entzündungszeichen mehr als 65 Prozent. Besonders häufig betroffen waren Implantatrupturen. Zudem zeigte sich, dass kontaminierte Implantate häufiger entzündliche Veränderungen im umliegenden Gewebe aufwiesen.

Bei den nachgewiesenen Keimen handelte es sich überwiegend um grampositive Hautbakterien wie Staphylococcus epidermidis oder Staphylococcus lugdunensis. Laut den Forschenden bedeutet das nicht automatisch eine akute Erkrankung. Selbst geringe bakterielle Belastungen könnten jedoch langfristig unterschwellige Entzündungsprozesse fördern.

Auch die Liegedauer spielt eine Rolle

Ein weiterer Faktor dürfte die Dauer sein, die ein Implantat im Körper verbleibt. Patientinnen mit kosmetischen Brustimplantaten trugen diese im Schnitt länger als Brustkrebspatientinnen – und zeigten gleichzeitig häufiger Entzündungszeichen. Die Forschenden vermuten dahinter chronische Reizungen des Gewebes, etwa durch mechanische Reibung oder winzige Silikonpartikel, die sich mit der Zeit aus der Implantathülle lösen könnten.

„Implantate sind sehr widerstandsfähig, biologisch aber nicht unbegrenzt neutral“, sagt Studienautor Tonatiuh Flores von der Klinischen Abteilung für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie. Die Ergebnisse legen nahe, dass bei Brustimplantaten künftig nicht nur technische Eigenschaften, sondern auch langfristige biologische Veränderungen stärker berücksichtigt werden sollten. Sorgfältige chirurgische Hygiene, konsequente Nachsorge und ein langfristiger Blick auf entzündliche Veränderungen könnten daher ebenso wichtig sein wie die technischen Eigenschaften des Implantats selbst.