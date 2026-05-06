Sein Beruf wurde ihm quasi in die Wiege gelegt – und dabei hat Florian Ensat seine Berufung gefunden: Der 46-Jährige stammt aus einer Ärztefamilie, die schon über Generationen besteht. Nicht nur Vater, Tante und Schwester sind Ärzte, Ensats Urgroßmutter war sogar die erste Zahnärztin in Deutschlandsberg, wie er erzählt. Er selbst entschied sich aus „Tradition und Interesse“ für das Medizinstudium, in dessen Verlauf er sich für den Fachbereich der plastischen Chirurgie entschied. Seit mittlerweile zehn Jahren betreibt er eine Praxis in Graz und wurde für seine Arbeit dort via „DocFinder“ zum beliebtesten plastischen Chirurgen der Steiermark gewählt.

Was den dreifachen Vater gerade an diesem Fach so fasziniert, ist zunächst die Vielseitigkeit: „Ich operiere quasi von Kopf bis Fuß“, beschreibt der Chirurg die Breite seines Fachbereichs, zu dem er über Praktika während des Studiums kam. „Als ich das erste Mal an der plastischen Chirurgie war, wusste ich sofort: Das ist es, was ich machen möchte“, beschreibt Ensat seine berufliche Liebe auf den ersten Blick.

Spezialgebiete: Brust und Gesicht

Da es damals noch „unmöglich“ war, in Graz eine Stelle zu bekommen, absolvierte er die Facharztausbildung in Deutschland und wurde Oberarzt an einem Krankenhaus in Salzburg. „Dort stand die Wiederherstellungschirurgie, zum Beispiel, nach Brustkrebserkrankungen im Fokus“, beschreibt Ensat. Die Brust ist auch noch heute in seiner eigenen Praxis in Graz, eines seiner Spezialgebiete, genauso wie Eingriffe im Gesicht, an Lid oder Nase.

Ensat, der begeisterter Sportler ist und in seiner Freizeit zum Jagen geht, sagt: „Was mich jeden Tag motiviert, ist, dass ich sehr viel Positives erlebe: Mit schon kleinen Eingriffen kann ich meinen Patientinnen und Patienten zu mehr Lebensqualität und Lebensfreude verhelfen.“ Die Dankbarkeit der Patienten drücke sich eben auch in den guten Bewertungen aus.