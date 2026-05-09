„Frauenkörper sind nicht kompliziert, sie sind dynamisch“, sagt Sriusdiga Manivannan. Die Medizinerin hat sich auf sozialen Medien eine große Community aufgebaut. Diese versorgt sie mit medizinischem Wissen und Fakten über den weiblichen Körper. Sehr häufig werden Nachrichten an sie gerichtet, die im Kern die Frage „Ist das normal?“ enthalten. „Frauen hören zum Beispiel oft, dass Regelschmerzen ‚normal‘ seien. Aber ‚normal‘ ist eben auch ein bequemes Wort für ein Problem, dem nie so richtig nachgegangen wurde.“ Das Ziel sei, Frauen mit Wissen zu ermöglichen, ihre Körper besser zu verstehen, um für sich und ihre gesundheitlichen Fragen besser einstehen zu können. Auch wenn es darum geht, sich einen Kinderwunsch erfüllen zu wollen. Wir haben mit der Medizinerin darüber gesprochen, was Frauen – aber auch Männer – wissen sollten, um Mama und Papa zu werden.

Sriusdiga Manivannan: Die Medizinerin teilt ihr Wissen auch in sozialen Medien © Elena Peters Fotografie