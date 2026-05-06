Auf jener Großbaustelle in der Fröhlichgasse, auf der die riesige Siedlung „Messequadrant“ entsteht, kam es Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr zu einem Brand. Aus noch unbekannter Ursache waren laut Berufsfeuerwehr Graz Holzpaletten, auf denen nicht brennbare Fassadendämmelemente gelagert waren, in Brand geraten.

Das Feuer hatte sich bereits auf Teile des Gebäudes ausgebreitet. Die Berufsfeuerwehr nahm die Brandbekämpfung mit drei C-Rohren vor – und hatte den Brand schon binnen weniger Minuten unter Kontrolle gebracht.

Komplizierter gestalteten sich die Nachlöscharbeiten: Diese dauerten mehrere Stunden, da das komplette Lagergut entfernt werden musste. Personen wurden keine verletzt.

Sieben Fahrzeuge und 26 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz standen im Einsatz.

Der „Messequadrant“ wird nach Fertigstellung 571 Mietwohnungen in 7- bis 10-geschossigen Bauten bieten. Neben Wohnraum entstehen rund 9.500 Quadratmeter Flächen für Büros, Handel und Gastronomie. Finanzprobleme hatten die Arbeiten auf der größten Wohnbaustelle des Landes aber ins Stocken gebracht – nach mehreren Monaten Zwangspause konnten die Arbeiten im August 2025 dank einer Finanzspritze in Millionenhöhe wieder aufgenommen werden.