Wer einmal im Land der aufgehenden Sonne war, weiß, dass dort Tradition und Moderne Hand in Hand gehen. Japan ist zwar tief verwurzelt mit seiner Geschichte und den damit verbundenen Traditionen, forciert jedoch den technologischen Fortschritt. Neben neuen Häuserfronten und den spiegelnden Fassaden der Wolkenkratzer haben sich die Großstädte alle ein Stück Historie bewahrt. Schlendert man durch die Straßen von Tokio, treffen LED-Fronten, U-Bahn-Stationen und Kunstinstallationen auf alte Teehäuser, den Kaiserpalast und Schreine.

Die japanische Megacity ist mit rund 37 Millionen Einwohnern in der Stadt und ihrem Umland immer noch die größte Metropolregion der Welt. Ein Großteil der Japaner sind Shintō-Anhänger, für sie stehen regelmäßige Besuche in einem der unzähligen Schreine der Stadt auf dem Programm. Der Shintō ist stark mit Natur, Ritualen und Reinheit verbunden und genau das spiegelt sich auch in seinen Schreinen wider. Traditionell spricht man von acht Millionen Gottheiten, die Kami genannt werden. Jeder Schrein ist einem oder mehreren gewidmet.

Hier steht der kurioseste Schrein Tokios

Es gibt viele Anhänger, die je nach ihrem Anliegen oder Wunsch zu einem speziellen Schrein pilgern. Von Natur- bis Schutzgottheiten bis hin zu historischen Persönlichkeiten – die Bandbreite ist groß. Auch etwas kuriosere Anliegen kommen dabei nicht zu kurz. Im Herzen von Tokio, im Nihonbashi-Viertel, steht der Fukutoku-Schrein. Umringt von Hochhäusern und modernen Gebäuden, ist er fast zu übersehen.

Dorthin kommen die Besucher mit einem besonderen Wunsch: Konzert-Tickets. Doch was steckt hinter der Geschichte des Schreins? Der Fukutoku-Schrein wurde im neunten Jahrhundert gebaut und ursprünglich Inari, der Göttin der guten Reisernte und des Wohlstands gewidmet. Im Jahr 1590 besuchte der bekannte Samurai Tokugawa Ieyasu den Ort und wurde kurzerhand zum Patron. Im Zuge dessen wurden Veränderungen vorgenommen, darunter das Abhalten von Lotterie-Auslosungen. Die Veranstaltungen erfreuten sich großer Beliebtheit und zogen zahlreiche Besucher an. In den nächsten 400 Jahren entwickelte sich der Ort zum Glücks-Schrein, viele beteten für Glück und für ein Gewinnerlos in der Lotterie.

Von der Lotterie zu Konzert-Tickets

In den 1990er-Jahren erlebte der J-Pop (Japanischer Pop) seinen Aufschwung und eroberte das Land im Sturm. Millionen von Fans jubelten den Bands und Solokünstlern zu. Mit steigender Beliebtheit wurden mehr Konzerte veranstaltet, die immer größere Ausmaße annahmen. Um dem Fanansturm gerecht zu werden, werden die Tickets seit Jahren mithilfe eines Lotteriesystems ausgelost, um die Fairness zu bewahren. Daher sei es extrem schwierig, an Karten für berühmte Gruppen und Künstler zu kommen.

Um ihrem Glück bei der Auslosung auf die Sprünge zu helfen, pilgern zahlreiche Musikfans auch heute noch zum Fukutoku-Schrein. Sie hoffen durch eine kleine Opfergabe und das Aufschreiben der Wünsche auf eine kleine Holzplakette (genannt ema) auf bessere Chancen. Am Schrein finden sich zahlreiche Wünsche für Karten von BTS oder ZeroBaseOne. Nach dem Durchgang durch das orange Torii-Tor, das den Eingang zur heiligen Welt markiert, reinigen die Besucher Hände und Mund vor dem Gebet. Dafür gibt es spezielle Wasserstellen und Schöpfkellen. Danach folgt das Gebet sowie die Opfergabe.