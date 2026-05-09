Bei Kaiserwetter errichtete die Landjugend Ortsgruppe Hartberg ihren Maibaum am Hartberger Hauptplatz. Um den traditionellen Frühjahrsboten aufzurichten, verwendeten sie jedoch keinen Kran oder andere motorisierte Technik, sondern verließen sich auf pures Muskelschmalz.

Mit meterlangen Stangen und einer großen Portion an Konzentration und Teamarbeit schoben die Landjugendlichen den grünen Hünen Stück für Stück von der Horizontalen in die Vertikale, bis Wipfel und Kranzl in schwindelerregender Höhe ihre Plätze einnahmen.

Nach getaner Arbeit wurde der Maibaum noch mit Bandltanz und Schuhplattler-Einlagen begrüßt, ehe das geneigte Publikum das Werk bei Speis und Trank an den Ständen gebührend würdigten.