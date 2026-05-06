400 Besucherinnen und Besucher sorgten bei einem Benefiz-Konzert des Kiwanis Club Leoben im Live Congress Leoben für einen finanziellen Erfolg. Das Strauss-Ensemble der Wiener Symphoniker und die Sopranistin Corina Koller sorgten für beschwingte Melodien aus der Feder von Johann Strauß Vater.



Wie Klaus Tomaschitz, Präsident des Clubs, mitteilte, wird der Reinerlös des Konzerts dafür genutzt, um Geschwisterkindern von lebenslimitierend erkrankten Kindern einen unbeschwerten Tag im Wiener Tiergarten Schönbrunn zu ermöglichen. „Frei und ohne Sorgen dürfen die Kinder einen ganzen Tag lang selbst in der Mitte der Aufmerksamkeit stehen und den Tag in vollen Zügen genießen“, bemerkte Tomaschitz.

Das Strauss-Ensemble der Wiener Symphoniker hat persönlichen Bezug zu Leoben und ist daher bereits zum zweiten Mal zu Gast in der Montanstadt. Stefan Tomaschitz, erster Soloflötist der Symphoniker, wurde in Leoben geboren und auch Corina Koller, österreichweit bekannte Sängerin, hat ihre Wurzeln in Leoben.

„Mich freut es besonders, dass es mir gelungen ist, so viele Menschen in den Live Congress zu holen und dass ich so viele bekannte Gesichter aus befreundeten Service-Clubs der Stadt Leoben sehen konnte“, sagt Klaus Tomaschitz. „Wir helfen dort, wo Hilfe unbürokratisch und rasch nötig ist“, so Tomaschitz, der betont, dass alle Clubmitglieder dafür ihre Freizeit, ihr Netzwerk und viel persönliches Engagement zur Verfügung stellen, denn ohne das wäre Vieles nicht möglich.