Blasmusik trifft Klassik

Kendlingers K&K PhilBrass & Percussion präsentieren Welthits von ABBA, Adele, Ed Sheeran, Ernst Mosch, Julius Fučík, Santana u.v.m.

Dieses neue Konzert vereint die Klangwelt der Blasmusik mit der Ausdruckskraft großer klassischer Werke und den Welthits der Pop-Musik. Mit musikalischer Raffinesse wurden bekannte Werke von ausgewählten Arrangeuren neu arrangiert. So entsteht dieser einzigartige Sound – mitreißend, festlich und majestätisch. Auf dem Programm stehen unter anderem Titel von Legenden wie ABBA, Adele, Ed Sheeran, Ernst Mosch, Julius Fučík, Santana u.v.m. Virtuose Musiker, brillante Arrangements und die besondere Klangfarbe machen dieses Konzert zu einem eindrucksvollen Erlebnis.

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