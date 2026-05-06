Das Bergpanorama der Bärenschützklamm präsentierte sich am 1. Mai bei strahlendem Sonnenschein. Rund 700 Besucherinnen und Besucher nutzten das wolkenlose Wetter, um bei der Saisoneröffnung dabei zu sein. Schon in den frühen Morgenstunden öffnete der Alpenverein Mixnitz die Tore zur Klamm.

Am ersten Wochenende wurden Besucher der Klamm mit Prachtwetter belohnt © KLZ / Eva Pretterhofer

Im vergangenen Jahr zog die Bärenschützklamm rund 40.000 Besucher an und auch der diesjährige Auftakt lässt auf eine erfolgreiche Saison hoffen. Neben internationalen Gästen – etwa einer tschechischen Familie, die den Ausflug mit einem Österreichurlaub verbindet – besuchen auch Einheimische die Klamm, die in diesem Jahr ihren 125. Geburtstag feiert.

Erholung für erschöpfte Wanderer

Neu im Angebot rund um das Ausflugsziel ist dabei der Bummelzug „Bärliexpress“, der Besucherinnen und Besucher von Donnerstag bis Sonntag im Halbstundentakt zwischen Parkplatz und Klammeingang verkehrt. Als Pilotprojekt hatte man diesen schon im Vorjahr für knapp zwei Wochen in Betrieb. „Am Morgen waren wir noch voller Energie, jetzt sind wir schon froh, dass wir nicht mehr zum Auto gehen müssen“, erzählt eine Familie aus St. Barbara bei der Rückfahrt.

Der neue Bummelzug © KLZ / Eva Pretterhofer

Die Route hat es nämlich durchaus in sich: 168 Leitern und Brücken aus Holz gilt es zu überwinden, ein Umkehren ist aufgrund des steilen Geländes nicht möglich. „Wir merken, wie erschöpft die Wanderer nach der Tour sind. Besonders für Familien mit kleinen Kindern ist es anstrengend, danach noch den Rückweg zum Auto anzutreten“, erklärt Gerhard Jantscher, Obmann der Alpenvereinssektion Mixnitz.

Hündin Ylvie hat besonders große Freude an der Zugfahrt © KLZ / Eva Pretterhofer

Insgesamt sind Wandernde vier bis fünf Stunden unterwegs. Die Parksituation stellt dabei eine zusätzliche Herausforderung dar: Während ein kleinerer Parkplatz beim Gasthaus Grassauer bereits rund eine Stunde vom Einstieg zur Klamm entfernt ist, befinden sich nochmals zwanzig Minuten weiter entfernt zwei größere Parkflächen.

Zweites Standbein für Gastronom

Die angespannte Verkehrssituation beschäftigt die Verantwortlichen schon länger, zumal sich Anrainer wiederholt über den Durchzugsverkehr beschwert haben. Der neue „Bärliexpress“ soll hier für Entlastung sorgen und knapp vierzig Personen auf einmal transportieren. Hinter dem Projekt steht Hubert Grassauer, der das traditionsreiche Gasthaus am Fuße der Klamm betreibt. „Natürlich ist es auch ein Versuch, ein zweites Standbein aufzubauen, aber in erster Linie soll es eine Attraktion für unsere Gäste sein“, sagt er.

Hubert Grassauer führt das Gasthaus seit 35 Jahren, nun betreibt er auch den Bärliexpress © KLZ / Eva Pretterhofer

Die Idee dazu kam ihm vor zwei Jahren während eines Urlaubs in Kroatien, wo er erstmals selbst in einem solchen Zug mitfuhr. Eine einfache Fahrt mit dem Bärliexpress kostet 3 Euro, für Hin- und Rückfahrt entfallen 5 Euro. „Wir schätzen es sehr, dass er die Initiative ergriffen und dieses Transportangebot ermöglicht hat“, so Jantscher. Der kleine Zug stammt von einem Tiroler Unternehmen und wurde vor wenigen Wochen per Lkw nach Mixnitz geliefert. Bei Kindern erfreut sich die Bahn jedenfalls besonderer Beliebtheit: Ob extra für ein Eis angereist oder nach einer langen Wandertour, auf der Terrasse von Grassauer war der neue Bummelzug ein häufiges Thema.