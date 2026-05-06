Nico Elias Mühlbacher (19) und Tobias Bichler (21) lernten sich bereits vor Jahren in der Schule kennen. Seitdem verbindet sie vor allem eines: die Leidenschaft für Musik. Aus dem Traum, gemeinsam in der Musikbranche Fuß zu fassen, wurde im heurigen März Realität. Gemeinsam gründeten sie den Verein „TN Party und Event Concepts“ in Villach und bieten ihren Kundinnen und Kunden nicht nur die Musik für ihre Veranstaltung, sondern liefern auch das passende Konzept.

Geburtstage, Hochzeiten, Firmen-Events

Die Konzeptionierung von Veranstaltungen kann man sich so vorstellen: Menschen, die eine Party planen, melden sich bei Mühlbacher und Bichler, es kommt zu einem ersten Treffen. Bei dem werden alle wichtigen Details besprochen: wie viele Gäste werden erwartet, welche Musik soll gespielt werden, welche Lichtkonzepte sind möglich, wo soll das Fest stattfinden? Die beiden jungen Gründer unterstützen auch bei der Location-Suche. Mühlbacher: „Wir kümmern uns darum, dass alles zusammenpasst – damit unsere Kunden einfach feiern können. Natürlich sehen wir uns auch für den Auf- und Abbau verantwortlich.“ Damit die Party ein voller Erfolg wird, sind die Aufgaben bei „TN Party und Event Concepts“ klar verteilt. Während Mühlbacher als DJ Nico für den richtigen Sound sorgt, animiert der Hip-Hop-Tänzer Bichler die Gäste: „Wir sind da sehr vielfältig und können wirklich jedes Musik-Genre abdecken.“

Zusammenarbeit mit professionellen Partnern

Mühlbacher und Bichler arbeiten in Villach mit professionellen Partnern zusammen: „Wir haben zwar schon einiges an professioneller Technik, arbeiten aber auch mit Nagl Show-Technik zusammen, wenn wir noch mehr Equipment für Licht- und Bühnentechnik benötigen.“ Eine weitere Partnerin ist die Villacher Fotografin Juliane Menzinger, die ein Atelier in der Innenstadt und eines im Villacher Einkaufszentrum VEZ betreibt: „Über Frau Menzinger organisieren wir zum Beispiel Fotoboxen für die Events“, so Mühlbacher.

Im Hauptberuf arbeitet Mühlbacher als Fachsozialbetreuer für Menschen mit Behinderung, Bichler ist im Einzelhandel tätig. Alle zwei Wochen treten die Freunde im Tanzlokal „Senita’s Treff“ in Feffernitz auf, demnächst steht die erste Hochzeit in Gallizien an. Buchen kann man „TN Party und Event Concepts“ für Veranstaltungen in ganz Österreich.