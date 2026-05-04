Zu einer Herkulesaufgabe für die Einsatzkräfte wurde am Montag die Rettung eines nach einem Unfall schwer verletzten Forstarbeiters in Klein-Veitsch (Marktgemeinde St. Barbara im Mürztal). Der 44-jährige Rumäne war im unwegsamen Gelände von einem Baumstamm getroffen worden.

Der Unfall passierte gegen 9.45 Uhr im Bereich Habergraben auf rund 1100 Meter Seehöhe. Dort waren mehrere Männer mit Schlägerungs- und Holzbringungsarbeiten beschäftigt. Als ein gefällter Baum auf einen am Boden liegenden Stamm aufprallte, schnellte dieser plötzlich hoch und erfasste den Rumänen. Dieser wurde gegen einen anderen Baum geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen am Oberkörper.

Feuerwehrsanitäter begannen mit der Versorgung

Seine Arbeitskollegen leisteten sofort Hilfe, konnten aber zunächst mangels Handy-Netzabdeckung keinen Notruf absetzen. So dauerte es, bis die Einsatzkräfte alarmiert wurden. Der zuständige Förster konnte schließlich die Einsatzstelle schnell lokalisieren. Erst versorgten Feuerwehrsanitäter den Verletzten, dann übernahm das Rote Kreuz und die Notärztin des C 17 die weitere medizinische Versorgung.

Erst in einer Lichtung konnte der Hubschrauber den Verletzten bergen © FF Veitsch-Ort

Eine Taubergung durch den Hubschrauber war aber an der Unglücksstelle nicht möglich. Daher musste die Bergrettung und die Feuerwehr den Rumänen in einer Trage schonend rund 60 Meter weiter in eine Lichtung transportieren. Dort konnte ihn der Flugretter des C17 aufnehmen. Der 44-Jährige wurde danach ins LKH-Universitätsklinikum Graz geflogen. Laut Polizei ergaben die Ermittlungen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Im kräftezehrenden Einsatz standen neun Mitglieder der Bergrettung Veitsch sowie Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Dorf Veitsch und der Betriebsfeuerwehr Veitsch-Radex mit insgesamt vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften. Weiters waren das Rote Kreuz Krieglach, eine Polizeistreife sowie der Rettungshubschrauber C17 mit Notärztin vor Ort.