Mit dem kühnen Ansinnen, für seinen Mandanten eine Diversion zu erwägen, steht der Anwalt vor Richterin Michaela Lapanje. Sein Mandant, 48, arbeitslos und sorgepflichtig für zwei Kinder, hat in einer schriftlichen Anzeige und mehreren Aussagen zwei Polizeibeamte schwer belastet. Die Grazer Beamten hätten ihn in seiner Wohnung, vor der Wohnung und vor dem Wohnhaus geschlagen und getreten.

Verleumdung als Fall für eine Diversion?

Sein Mandant sei voll geständig, die Beamten verleumdet zu haben, sagt der Verteidiger. Der Sachverhalt sei ausreichend geklärt, der Beschuldigte unbescholten und zur Tatzeit durch Alkohol und Psychopharmaka beeinträchtigt gewesen. Er habe sich inzwischen selbst wegen seiner Alkoholsucht in stationäre Behandlung begeben. Kurz: „gerade noch ein Fall für eine diversionelle Erledigung“.

„Was ich gesagt habe, war falsch“, legt der Grazer nach, „es tut mir von Herzen leid.“ Warum er in seiner Anzeige gekritzelt hat „Ich bin verletzt, Bitte um Hilfe“? – „Keine Ahnung.“ Er könne sich nicht erinnern. Er nahm damals Psychopharmaka gegen seine Depression und trank reichlich Alkohol dazu. Ob er weiß, dass man das nicht kombinieren darf? „Kann sein. Es war unbedacht.“

„Kann sein, dass Streitigkeiten mit Ihrer Frau der Grund für das Einschreiten der Polizei waren?“, fragt die Richterin. – „Ja.“ Das und ein Betretungs- und Annäherungsverbot. „Was haben Sie gemacht mit Ihrer Frau?“ – „Weiß nicht.“ Da war doch noch was: Würgespuren an ihrem Hals. „Kann sein. Wenn die Polizei gekommen ist, muss es an mir liegen. Es tut mir leid.“ – „Was denn? Sie erinnern sich ja an nichts.“

Zuvor hatte die Frau ihn zur Rede gestellt, dass er die Miete nicht bezahlt, sondern versoffen hatte. Nach dem Einsatz erhob er seine detaillierten, verleumderischen Behauptungen und beschuldigte einen Beamten in mehreren Aussagen sogar namentlich – obwohl er, wie er jetzt behauptet, den Namen gar nicht kennt. „Glauben Sie, das ist glaubwürdig?“ Es wird nicht besser dadurch, dass er die Anschuldigungen zurückgenommen hat, aber mit dem Argument, er habe Angst, „erneut misshandelt zu werden“.

Der Verteidiger sieht die Felle davonschwimmen und bittet nur noch um ein mildes Urteil. Eine Geldstrafe (oder 90 Tage Ersatzfreiheitsstrafe) sowie zehn Monate bedingt auf drei Jahre werden es. Der Tatbestand sei „nicht diversionswürdig“, begründet die Richterin. In der Probezeit muss der Angeklagte nachweisen, dass er sich um Arbeit bemüht und eine Alkoholtherapie macht. Leicht wird das nicht: Das Gesetz sieht nicht vor, dass der Staat für ihn die Therapie übernimmt. Wenn er sie – als Arbeitsloser – nicht finanzieren und dann nachweisen kann, geht er sitzen.