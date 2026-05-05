Magenta, offizieller Premium-Partner des österreichischen Nationalteams, verlost 2 x 2 VIP-Tickets für die UEFA Women’s European Qualifiers 2026: Österreich vs. Slowenien.

Erlebe internationalen Spitzenfußball hautnah und unterstütze das österreichische Frauennationalteam live im Stadion!

Im Rahmen der UEFA Women’s European Qualifiers 2026 trifft Österreich auf Slowenien – ein spannendes Duell ist garantiert.

Anpfiff ist am 5. Juni um 18:00 Uhr am traditionsreichen Sportclub-Platz in Wien, die erst kürzlich eröffnete neue Heimstätte des Wiener Sport Club. Freue dich auf packende Zweikämpfe, Teamgeist und echte Fußballleidenschaft. Jetzt mitmachen und die Chance auf Tickets sichern!