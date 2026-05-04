Rund 600 Veranstaltungen und Konzerte, bei denen an die 450.000 Euro für karitative Zwecke gesammelt wurden, tragen seine Handschrift. Darunter Formate wie „Singen vom Feinsten“, das „Gasthaussingen“, der „Stille Advent“ oder das „Fest der Stimmen“. „Mister Volkskultur“ Richi di Bernardo feierte seinen 85. Geburtstag bei sich zu Hause in Viktring und zahlreiche Gäste kamen, um den Jubilar persönlich zu gratulieren. Darunter Richi di Bernardos Nachfolger Wolfgang König, Dompfarrer Peter Allmaier, Holzbaron Hans Tilly, die Obfrau von „Kärntner in Not“, Antonia Gössinger, ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard und Ex-Landeshauptmann Peter Kaiser.

Peter Allmaier und Antonia Gössinger gratulierten © Dieter Arbeiter

Leidenschaft zur Musik

Was bei einem Fest von Richi di Bernardo natürlich nicht fehlen durfte, war die Musik. Für die passende Liederschnas’n sorgte ein Quartett rund um Sängergau-Obmann Horst Moser, gemeinsam mit Margot Loibnegger, Waltraud Seifert und Thomas Lampichler.

Richi di Bernardo mit seiner Cäcilie, Enkel Marko und den Urenkeln © Dieter Arbeiter

Musik war immer seine Leidenschaft. Stationen wie der Volksliedchor Feldkirchen, der Wulfeniachor Klagenfurt, der Männerchor Koschatbund sowie das Wulfenia-Quintett zeugen von seiner tiefen Verwurzelung in der Kärntner Chorszene. Als Gründungsobmann des Männerdoppelsextetts Klagenfurt setzte er zudem ein starkes Zeichen für die nachhaltige Entwicklung des heimischen Chorgesangs. Mit seinem 85. Geburtstag blickt Richi di Bernardo auf ein Lebenswerk, das die Kärntner Volkskultur nachhaltig geprägt hat.