Im Gegensatz zum Projekt „Brückenersatz“ mittels Dammschüttungen im obersten Teil der Präbichl-Nord-Rampe in Eisenerz sind die Brücken zwischen der Gsollkurve und dem Parkplatz „Erzbergblick“ weiterhin funktionstüchtig zu erhalten.

„Nach einer Betriebsdauer von 53 Jahren starten heute, am 4. Mai erstmals Instandsetzungsarbeiten an der knapp über 200 Meter langen ‚Kremplgraben Hangbrücke II‘. Die bis voraussichtlich Anfang September durchzuführenden Baumaßnahmen kosten in Summe rund 1,3 Millionen Euro“, fasst Verkehrslandesrätin Claudia Holzer zusammen.

Anfangs Verkehrsregelung mittels Ampeln

„Abgesehen von der Sanierung der Randbalken werden unter anderem die Fahrbahnübergänge, Geländer, Leitschienen, Brückenentwässerung, Brückenabdichtung und Fahrbahn erneuert“, erklärt Projektleiter Karlheinz Lang von der A16, Verkehr und Landeshochbau.

In der ersten Bauphase, die voraussichtlich bis Ende Juni dauern soll, ist nur ein Fahrstreifen befahrbar. Die Verkehrsregelung erfolgt mittels Ampeln. Während des Erzbergrodeo-Wochenendes, von 4. bis 7. Juni, und in der zweiten Bauphase erfolgt die Verkehrsaufrechterhaltung jedoch zweistreifig ohne Verkehrsanhaltungen.

Aufwendige Fahrbahnübergangskonstruktion

Zur Erhöhung der Tragfähigkeit werden die Lagerbänke der zehn Brückenpfeiler mit einer Spannstahlkonstruktion statisch verstärkt. Aufwendig erweise sich die Erneuerung der Fahrbahnübergangskonstruktion zwischen der „Kremplgraben Hangbrücke II“ und der „Grasberggrabenbrücke“, da aufgrund der Fahrbahnsteigung von 9,5 Prozent nur der Einbau einer Sonderkonstruktion zulässig sei. Diese benötige zur Verankerung an den beiden Tragwerksenden eine Verstärkung und Verbreiterung der Stahlbetonendquerträger.