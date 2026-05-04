Das Wetter hätte nicht besser sein können, als am 1. Mai die traditionelle Maibaumfeier der FF Waiern über die Bühne ging. Unter der Leitung von Kommandant Thomas Puschutz, seinem Stellvertreter Sieghard Natmeßnig und Kameradschaftsführer Markus Fink versammelten sich zahlreiche Besucher bei strahlendem Sonnenschein.

Die Alpenspezis sorgten für die richtige Stimmung © FF Waiern

Gleich zwei prächtige Maibäume schmückten das Festgelände. Für beste Stimmung sorgte die musikalische Umrahmung durch die Alpenspezis, die viele Gäste zum Feiern animierte. Besonders die Kinder freuten sich über die Hüpfburg und das Maibaumkraxeln, wo es als Belohnung Riesenbrezen gab.

Zahlreiche Besucher kamen zur FF Waiern © FF Waiern

Grillfans genossen die Spezialitäten von Reinhold Göderle, während selbstgemachte Kuchen und Torten das kulinarische Angebot abrundeten. Ein weiterer Höhepunkt war die spannende Maibaumversteigerung, die zahlreiche Interessierte anzog.